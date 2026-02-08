Image Comics annonce In your Skin, une série idéale pour les fans de The Substance et de Cronenberg

Par Aditya Bidikar et SOM

Image Comics a annoncé la sortie d'un nouveau comics : In your skin. Ecrit par Aditya Bidikar et dessiné par SOM, ce récit d'horreur sortira le 22 avril pour 4.99$.

Voici le synopsis :

Priyanka est une fan inconditionnelle de Bollywood, fascinée par l'actrice Ayesha Sen depuis son enfance. Elle a visionné ses films en boucle et connaît ses chorégraphies par cœur. Mais lorsqu'une rencontre avec son idole tourne au fiasco et qu'Ayesha annonce sa retraite imminente du cinéma, Priyanka décide que si Ayesha renonce à vivre la vie qu'elle est censée mener, elle sera ravie de prendre sa place… Dans cette première série d'Aditya Bidikar, illustrée par le talentueux SOM (Crocodile Black), l'horreur corporelle bollywoodienne rencontre la fiction érotique. Une exploration troublante de la culture des célébrités, de l'identité et de l'image, idéale pour les fans de The Substance et de David Cronenberg.