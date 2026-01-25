Marvel annonce un numéro anniversaire pour les 50 ans des Eternals

Ce numéro anniversaire est un incontournable pour les fans de Kirby et les collectionneurs Marvel !

Toujours dans le cadre des sollicitations du mois d'avril, Marvel a annoncé la sortie d'un numéro anniversaire pour les Eternals. Intitulé Eternals 50th Anniversary #1, il sera écrit par Ralph Macchio, Ethan S. Parker, Griffin Sheridan et Patrick Stump et dessiné par Phil Noto, Dale Eaglesham et Michael Cho tandis que la cover principale sera de R.B. Silva.

Voici le synopsis :

CÉLÉBREZ CINQUANTE ANS DE LA VISION COSMIQUE DE JACK KIRBY !

LES ÉTERNELS reviennent dans un numéro spécial anniversaire exceptionnel, rendant hommage aux créations légendaires du King of Comics. Découvrez des histoires inédites des protecteurs immortels de la Terre, explorez leur histoire cachée et assistez aux débuts d'un TOUT NOUVEL ÉTERNEL – dont les secrets pourraient ébranler les fondements de l'UNIVERS MARVEL ! Avec CAPTAIN AMERICA, IKARIS, LE REJETÉ et l'introduction de L'ÉTERNEL PERDU ! Ce numéro anniversaire est un incontournable pour les fans de Kirby et les collectionneurs Marvel !