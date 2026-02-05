DC annonce un numéro anniversaire pour Batman / Superman: World's Finest #50

Happy Birthday to you !

C'est à travers ses sollicitations que DC Comics annoncé la chose. En avril, vous êtes conviés à l'anniversaire de Batman / Superman: World's Finest #50 qui, pour l'occasion, sera un numéro géant. Le numéro sera écrit par Mark Waid et dessiné par Dan Mora et Adrian Gutierrez. Côté covers, la principale sera de Dan Mora et les variant de Frank Quitely, Mark Spears, Rod Reis, Rafael Grassetti, Vasco Georgiev, Salvador Larroca et Adrian Gutierrez.

Ce numéro propose une aventure tellement grandiose que non seulement Robin, Supergirl, Jimmy Olsen, Batgirl et le reste de la Super-Bat Family se joignent à l'aventure, mais Dan Mora fait également son retour dans la série qu'il a contribué à lancer !

Il sortira le 1er avril pour 4.99$.