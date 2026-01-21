Diarmaid Murtagh rejoint le casting de Supergirl

Il sera Drom Baxton

Selon Deadline, l'acteur Diarmaid Murtagh (Outlander) fait officiellement partie du casting du prochain opus de la team Warner Bros / DC Comics : Supergirl. Il y tiendra le rôle de Drom Baxton. Selon toute vraisemblance, il tiendra le rôle de second au sein du groupe des Brigands. Par contre, c'est à peu près tout ce que nous savons. La raison en est simple, il n'y a aucun personnage du nom de Baxton dans le comics Supergirl : Woman of Tomorrow de Tom King et Bilquis Evely. Pour plus d'information, il faudra donc patienter.

Par contre, les Brigands y sont bel et bien. Il s'agit d'une bande composée de pirates de l'espace, mais sera désormais composée de « trafiquants d'êtres humains » . Ils sont présentés comme étant les « principaux antagonistes du film », aux côtés de Krem des Collines Jaunes, qui en est maintenant le chef.

Pour aller plus loin :