Dark Horse

Dark Horse annonce Hellboy in Love: Black Eyes, un nouveau one-shot signé Mike Mignola

Par Jeff Source: Bc 12/01/2026 17:38
Un excellent point d'entrée pour les fans de Hellboy in Love !

C'est à travers les sollicitations du mois d'avril que nous venons d'apprendre la chose. Mike Mignola va effectuer un nouveau retour du côté de son univers : Hellboy. Il y agira en tant que scénariste aux côtés de Christopher Golden dans un one shot intitulé Hellboy in Love: Black Eyes. La partie graphique sera réalisée par Alex Nieto qui sera également en charge de la cover principale.

Voici le synopsis :

Une visite amicale chez Archie et Margaret, anciens agents du B.P.R.D., prend une tournure glaçante lorsque Hellboy et Anastasia enquêtent sur le fantôme du village. Ses gémissements, autrefois légendaires, perturbent leur paisible bourgade avec une urgence croissante.

• Des retrouvailles avec l'équipe du B.P.R.D., ponctuées d'une rencontre fantomatique.

• Un excellent point d'entrée pour les fans de Hellboy in Love.

 

Le numéro est attendu pour le 29 avril 2026 pour 4.99$.

 

Jeff

Fondateur de MDCU, ancien présentateur de l'émission Côté Comics, maître de conférence depuis 2010.

