Fatalis contre Ultron dans Doom 2099: Rage of Doom #1

Par Adrien L. Source: AIPT 14/01/2026 14:18
Prévu pour avril

Avec l'arrivée prochaine du film Avengers Doomsday, Fatalis va probablement continuer à être bien présent dans les comics Marvel. En avril, nous retournons dans le futur de 2099 avec Doom 2099: Rage of Doom #1. Il s'agira d'un one-shot faisant suite à Doomed 2099. Le scénariste Frank Tieri est de retour pour continuer la saga qu’il a lancée, cette fois accompagné par l’artiste montante Von Randal (All-New Spider-Gwen: The Ghost-Spider).

Située dans les ruines désolées de Doomed 2099, l’histoire montre Fatalis aux prises avec les conséquences catastrophiques de son propre sort, qui a anéanti toute vie sur Terre. Désespéré de réparer les dégâts, il découvre la tête enterrée d’Ultron et risque tout pour réparer sa machine à voyager dans le temps - avant de réaliser que ressusciter une IA impitoyable pourrait déclencher une rébellion qu’il ne pourra pas contrôler.

Doom 2099: Rage of Doom #1 sortira le 29 avril, avec une couverture principale signée Junggeun Yoon, ainsi que des variantes de Derrick Chew et Peach Momoko.

  

