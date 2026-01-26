Marvel annonce Alien: King Killer

Quand l'humanité a déjà perdu la guerre contre les Xénomorphes, que reste-t-il ?

Marvel a annoncé il y a quelques jours une nouvelle série du côté des Xénomorphes. Il s'agit de la mini-série Alien: King Killer écrit par Saladin Ahmed et dessiné par Carlos Nieto. Côté covers, nous retrouverons David Yardin à la cover principale et Alex Maleev et Carlos Magno, entre autres, du côté des variantes. Le premier numéro (sur un total de cinq) sortira en avril.

Voici le synopsis :

Quand l'humanité a déjà perdu la guerre contre les Xénomorphes, que reste-t-il ? Sur une planète envahie par cette espèce extraterrestre sauvage, les derniers humains se réfugient sous la protection des mystérieux frères et sœurs connus sous le nom des Trois Rois. Mais ces seigneurs de guerre ont un quatrième frère assoiffé de vengeance – et les derniers protecteurs des humains cachent des secrets plus mortels encore que les aliens qui rôdent aux portes de leur foyer. Le premier chapitre de l'une des ères les plus épiques – et les plus sombres – de l'univers ALIEN !