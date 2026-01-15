Wade Wilson : Deadpool #1 nous fait un remake de La mort aux trousses (Alfred Hitchcock)

Un moment iconique du cinéma mais à la sauce Wilson

Quelques planches du premier numéro de la future série de Ben Percy et Geoff Shaw, Wade Wilson: Deadpool #1 ont été dévoilées. L'occasion pour nous de revoir l'ami Wade dans la panade mais également dans un nouveau rôle, celui de Cary Grant. En effet, les planches nous proposent un bel hommage au film La mort aux trousses de Sir Alfred Hitchcock.

Voici les planches :

Et voici le moment iconique à la sauce Wilson :

Pour les intéressés, voici le synopsis du premier numéro :

DANGEREUX. DÉCHAÎNÉ. MORTEL. Deadpool est au bord du gouffre, ce qui signifie que les missions sont plus périlleuses, les enjeux plus importants et l'humour plus noir que jamais. Mais Wade Wilson ne rit pas. Un souvenir douloureux hante Deadpool, tandis qu'un client mystérieux l'entraîne sur une voie périlleuse. La rédemption est-elle pour lui ? Non, c'est bien pire. Wade ne pourra jamais être pardonné pour ce qu'il a fait… La nouvelle série commence !

Wade Wilson : Deadpool #1 sortira le 11 février 2026.

