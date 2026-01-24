IDW annonce un prequel au Sleepy Hollow de Tim Burton

Replongez dans l'univers de Sleepy Hollow avec ce prequel au film de Tim Burton

C'est lors des sollicitations du mois d'avril que l'éditeur IDW a annoncé la chose. Un tout nouveau comics autour de l'univers de Sleepy Hollow va débuter. Intitulé Sleepy Hollow: The witches of the western wood, il s'agira d'un prequel au film de Tim Burton. Il sera écrit par Delilah S. Dawson tandis que le dessin sera de Jose Jaro et la cover principale de Luana Vecchio.

Voici le synopsis :

Replongez dans l'univers de Sleepy Hollow, le film de Tim Burton, avec ce préquel, Les Sorcières de la Forêt de l'Ouest ! Avant que Mary Van Tassel ne terrorise la ville de Sleepy Hollow avec le diabolique Cavalier sans tête, elle était Sarah Archer, une jeune fille tentant de survivre à sa mère, une sorcière. Sarah et sa sœur jumelle grandissent dans la forêt sauvage de l'Ouest, initiées à la sorcellerie et contraintes de subir maltraitance et négligence. Mais une rencontre fortuite avec le sinistre Hessian au moment de sa décapitation éveille en Sarah une force nouvelle, lui donnant le pouvoir de se venger de ceux qui l'ont maltraitée et de devenir une sorcière redoutable. Delilah Dawson et Jose Jaro nous livrent le récit de la corruption de Sarah Archer et de la première apparition du Cavalier sans tête.