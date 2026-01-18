DC Comics annonce une nouvelle série régulière pour Zatanna par Jamal Campbell

Elle devient la nouvelle et première Prime Magnus depuis des millénaires

Une nouvelle série Zatanna. Difficile de dire non. Et en plus, c'est pour une série régulière. Et en plus, c'est écrit et dessiné par Jamal Campbell. on croirait presque à un alignement des planètes. Vous l'aurez compris, à travers ses sollicitations du mois d'avril, DC Comics a annoncé la sortie d'un nouveau chapitre dans la vie de la magicienne Zatanna.

Voici le synopsis

Zatanna Zatara se lance dans sa plus grande aventure ! En tant que nouvelle et première Prime Magnus depuis des millénaires, il lui incombe désormais de veiller sur le monde de la magie et de le guider. Tous les regards sont tournés vers elle. Comment accomplira-t-elle cette tâche colossale ? Comment assumera-t-elle cette immense responsabilité ? Comment affrontera-t-elle les horreurs tapies dans l'ombre ? Avec un clin d'œil, un panache et une bonne dose de magie ! Le talentueux scénariste et dessinateur Jamal Campbell (Superman, Zatanna : It's Showtime) retrouve le personnage pour une nouvelle performance avec la maîtresse de la magie de DC après sa mini-série de 2025, lançant ainsi une nouvelle série régulière dédiée à Zatanna !

Sortie le 29 avril.

Pour rappel, de nombreux débuts de série sont traités dans notre rubrique "Les numéros #1 de la VO". N'hésitez pas à la consulter :