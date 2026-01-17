DC Comics annonce Bizarro: Year None par Kevin Smith !

Moi PAS excité par nouveau comics ! Bizarro: Year None suis être pire chose à arriver !

DC Comics a annoncé il y a quelques heures l'arrivée d'une nouvelle mini-série pour le mois d'avril. Intitulée Bizarro: Year None, elle servira à explorer les origines de Bizarro, le célèbre double chelou de Superman. Composée de quatre numéros, elle sera écrite par Kevin Smith (Green Arrow) et dessinée par Eric Carrasco (Supergirl). La cover principale sera de Nick Pitarra.

A noter que l'éditeur a eu la chance exclusive de demander au principal intéressé ce qu'il pensait de cette nouvelle. Voici ce qu'il a répondu :

Moi PAS excité par nouveau comics ! Bizarro: Year None suis être pire chose à arriver !

Sortie prévue en avril avec une fin de série pour juillet (sauf retard).