Image Comics annonce le retour de la série Head Lopper par Andrew Maclean

C'est à travers ses sollicitations que l'éditeur Image Comics a annoncé la chose. En avril, une nouvelle pointera le bout de son nez. Il s'agit d'Head Lopper, écrit et dessiné par Andrew Maclean (qui est également en charge de la cover principale). Le premier numéro est prévu pour le 22 avril pour 5.99$.

Voici le synopsis :

On fête nos DIX ANS ! Head Lopper est de retour ! Traqués sans relâche par les forces obscures de Mung, Norgal et Agatha se lancent dans une quête pour trouver le cœur du demi-dieu Sobeshk, la prochaine cible de Norgal.

