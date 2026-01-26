Marvel annonce Star Wars: Galaxy's Edge - Echoes of the Empire

Une histoire inédite inspirée de Star Wars : Galaxy's Edge

Dernière "grosse" annonce du côté des sollicitations de Marvel pour le mois d'avril : Star Wars: Galaxy's Edge - Echoes of the Empire. Il s'agit d'une mini-série qui sera composée de cinq numéros. Le premier sera écrit par Ethan Sacks et sera dessiné par Jetrho Morales et Roi Mercado avec une cover de Phil Noto.

Voici le synopsis :

NOUVEAUX SECRETS DE GALAXY'S EDGE DÉVOILÉS !

LUKE SKYWALKER, LA PRINCESSE LEIA et CHEWBACCA se rendent sur BATUU à la recherche d'informations cruciales et découvrent une relique dangereuse qui les met sur la voie d'un affrontement direct avec l'EMPIRE ! Ethan Sacks, scénariste de Galaxy's Edge, et les dessinateurs Jethro Morales et Roi Mercado nous offrent une histoire inédite inspirée de Star Wars : Galaxy's Edge.