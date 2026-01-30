Chip Zdarsky s'exprime sur son nouveau contrat d'exclusivité avec Marvel et sur l'event Armageddon

Il y a beaucoup, BEAUCOUP d'informations !

C'est dans le cadre d'une discussion avec David Harper sur sa chaîne youtube que le scénariste Chip Zdarsky a communiqué des informations sur son statut mais également sur l'event Marvel à venir : Armageddon. Beaucoup... BEAUCOUP d'informations. Aussi, une fois n'est pas coutume, nous allons vous proposer les idées directrices plutôt que de se lancer dans une rédaction qui pourrait vite s'avérer être indigeste (et ce, malgré tout le talent d'écriture de votre fidèle serviteur, bien évidemment).

- Il a signé un contrat d'exclusivité de deux ans avec Marvel.

- Ledit contrat est dans la continuité de l'ancien à la différence près qu'il explique être passé dans une position plus centrale (senior ?)

- Cette position fait qu'il se sent comme étant un "vieux de la vieille".

- ll a beaucoup échangé avec Dan Buckley, le président de Marvel, chose qu'il n'avait pas osé faire lorsqu'il était arrivé la première fois chez Marvel. Il le décrit comme étant le leader incontesté, une figure intimidante.

- Il a fait une petite parenthèse afin de parler des contrats. Dans son cas, il déclare : Beaucoup de ces contrats stipulent qu'il faut publier 36 numéros en deux ans, et c'est tout. Mais comme j'étais très occupé cette année, je me suis vraiment mis au travail sans tarder et j'ai écrit énormément.

- Il a déjà bouclé tous ces travaux de 2026 ! C'est en tout cas ce qu'il a déclaré : Dès cette semaine, j'aurai remis mon scénario pour le dernier tome de 2026. De même, il trouve étrange de penser que 2026 est terminé, alors qu'il ne reste plus que les illustrations à réaliser (et d'éventuelles réécritures si les plans changent). Mais cela lui a permis de profiter de sa première véritable pause depuis son entrée dans la vie adulte.

- De son point de vue, Armageddon était, dans son esprit, une histoire ambitieuse et captivante destinée à Captain America. Un arc un peu comme un autre, sans réelle prétention d'événement. C'est Marvel qui s'est dit Oh, waouh ! C'est un event génial ! C'est donc de cette manière que l'event majeur Marvel de l'été 2026 est devenu Armageddon. Cette anecdote explique également la place centrale que tient Captain America.

- La mini-série Wolverine liée à l'event était également son idée : L'idée de la mini-série Wolverine m'est venue, alors on l'a intégrée. Du coup, ça a pris une ampleur considérable. Mon Dieu, plus j'en parle, plus je me rends compte que je suis en train d'organiser un événement.

- Chip laisse entendre des changements majeurs, des idées qui ont fait mouche en interne avec des gens qui se sont exclamés : Ah, d'accord ! C'est génial !. Il confirme également que Captain America sera le titre phare, le plaçant au cœur de l'univers Marvel, et que la série en cours alimentera Armageddon.

Enfin, le scénariste a parlé de Jonathan Hickman. Il s'agit d'une très belle déclaration. La voici :

En février, nous aurons notre grand sommet Marvel, et je pourrai donc discuter plus longuement avec tout le monde de ce qui se prépare et des idées qu'on pourrait avoir pour les deux prochaines années. C'est vraiment excitant… Hickman est l'homme le plus intelligent que je connaisse, et aussi le plus serviable. Dans cette réunion, c'est le genre de personne qui dit : « Et s'il faisait ça ? » Et vous, vous vous dites : « Oh, c'est génial ! » C'est vraiment quelqu'un de ce genre. Et oui, chaque fois que je peux lui poser des questions, c'est super. Donc, pouvoir définir la prochaine étape pour l'univers Marvel avec lui, je pense que ça va être vraiment passionnant.

Que pensez-vous de toutes ces déclarations ? Il est toujours intéressant de connaître l'envers du décor, qu'en dites-vous ?

Pour rappel, vous trouverez plus d'informations sur l'event Armageddon ici.