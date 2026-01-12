Une nouvelle série Frankenstein: New World (univers de Hellboy) par Mike Mignola

Frankenstein : Nouveau Monde transporte les lecteurs dans un futur aussi dangereux qu'envoûtant

C'est à travers les sollicitations du mois d'avril que l'éditeur Dark Horse Comics a annoncé la chose. Il va y avoir une troisième mini-série autour de Frankenstein: New World (qui lui-même fait aprtie de l'univers de Hellboy). Intitulée Frankenstein: New World - The Speed of Darkness. C'est justement le "papa" de Hellboy, Mike Mignola, qui sera au scénario. Il sera accompagné dans sa tâche par Christopher Golden et Thomas Sniegoski tandis que Peter Bergting sera au dessin. La série tiendra en quatre numéros.

Voici le synopsis :

Appelés par Liz Sherman dans des visions pour sauver le Nouveau Monde, Frankenstein et Lilja utilisent l'énergie Vril pour la retrouver. Mais la Terre est corrompue par un mal parasitaire et puissant, et le temps presse pour l'arrêter.

Cette troisième mini-série de Frankenstein : Nouveau Monde marque le retour de l'équipe créative composée de Mike Mignola, Christopher Golden, Thomas Sniegoski, Peter Bergting, Michelle Madsen et Clem Robins, qui transporte les lecteurs dans un futur aussi dangereux qu'envoûtant, issu de l'univers de Hellboy.

Frankenstein: New World - The Speed of Darkness #1 sortira le 22 avril 2026 pour 4.99$.