Gail Simone sur un one-shot Deadpool spécial Poisson d'avril

Marvel a annoncé un one-shot autour de Deadpool pour le mois d'avril. Le principe ? April Pool's Day soit un jeu de mot avec Deadpool et April Fool's Day soit le 1er avril / jour du poisson d'avril. La vaste blague sera écrite par Gail Simone et dessinée par C.F. Villa avec des covers de Mark Bagley, Chad Hardin, Matteo Lolli et Phil Noto.

Voici le synopsis :

Rejoignez Wade Wilson pour célébrer le 1er avril comme le faisaient nos ancêtres : avec des farces, des blagues et une catastrophe potentiellement cataclysmique. Attendez, c’était quoi déjà ? Le plus drôle, c’est que Wade est tout à fait sérieux quand il réalise la gravité de la situation le 1er avril, et personne ne le croit ! Mais vous, si, n’est-ce pas ? Parce que sinon, ce serait peut-être la fin de l’univers Marvel tel que nous le connaissons !