Les sorties Delcourt qu'il ne fallait pas rater en 2024

2024 se termine, et nous pouvons faire un bilan sur les sorties que nous a proposées Delcourt durant l’année. Le catalogue de l’éditeur est toujours intéressant, et propose principalement des comics qui essaient de se détacher des super-héros. Cet article va mettre en avant les albums qui nous ont le plus marqués chez MDCU.

Les Affamés du crépuscule tome 1

Les Affamés du crépuscule est la bonne surprise de 2024 chez Delcourt. Il s’agit d’une histoire de fantasy, où les humains et les orcs doivent s’unir contre une menace commune. En soi, le pitch de base ne semble pas très original, mais la réalisation est exemplaire. Outre une narration bien fichue, les personnages sont attachants et l’univers bien travaillé. Les dessins sont aussi un gros point positif de l’album. Bref, si vous aimez le genre, aucune raison de ne pas foncer !

Critique

Poussière d'os

Poussière d’os est un récit complet d’un dessinateur souvent vu chez Delcourt : Ben Stenbeck. Sauf que là, il s’essaie au scénario. L’histoire est de bonne facture, mais elle prend surtout son intérêt dans la narration. En effet, l’auteur dessine pour une fois sa propre histoire, et donc sait ce qu’il veut raconter et comment le raconter. Il en ressort donc une jolie histoire sur un enfant survivant dans un monde post-apocalyptique, avec peu de bulles et une fluidité de lecture appréciable. Un pur moment de BD.

Critique

Cosmic detective

Cosmic detective est une histoire inattendue qui mélange en gros Blade Runner avec les univers de Jack Kirby. Nous suivons un détective dans un univers de science-fiction crasseux. La force du récit se trouve dans les dessins de David Rubin. En effet, certaines trouvailles technologiques sont assez originales, et fonctionnent grâce aux idées graphiques. A un moment, l’album va carrément passer à du psychédélique, avec des doubles planches impressionnantes.Si les thèmes ne sont pas très originaux, l’histoire est solide, et permet à la réalisation de briller.

Critique

Hellboy - Édition Spéciale 30e Anniversaire + L'homme tordu et le retour d'Effie Kolb

Hellboy était encore à l’honneur cette année chez Delcourt, mais cette fois avec des albums pour ceux qui ne veulent pas lire tout l’univers. En effet, deux évènements d’importance ont eu lieu cette année : les 30 ans de Hellboy, et la sortie d’un nouveau film sur le personnage. Pour accompagner ça, Delcourt a sorti deux albums. Le premier pour les 30 ans est une création originale, avec une sélection d’histoires scénarisées et dessinées par le créateur, Mike Mignola. Un très bon moyen de découvrir l’univers du personnage. L’autre album contient les histoires qui ont inspirées le film, notamment L’homme tordu dessinée par Richard Corben, une des meilleures de Hellboy. Bref, si vous voulez avoir du Hellboy dans votre bibliothèque, mais pas tout, ces deux albums sont faits pour vous !

Critique de Hellboy - Édition Spéciale 30e Anniversaire

Critique de Hellboy - L'homme tordu et le retour d'Effie Kolb

Dark Ride tome 1 et 2

Dark Ride marque le retour de l’équipe de l’excellente série Birthright. Cette fois, il s’agit d’une histoire d’horreur et de parc d’attraction. Le premier tome fonctionne à merveille, avec plein de mystères et un dessin dérangeant, provoquant quelques sueurs froides. Cependant, le deuxième tome essouffle malheureusement un peu le rythme, ce qui sort un peu la série des immanquables de l’année. Je pense qu’il faudra attendre le troisième et dernier tome pour avoir un avis définitif, même si elle reste une lecture vraiment très satisfaisante.

Critique du tome 1

Critique du tome 2

BRZRKR tome 3/3

Les deux premiers tomes de BRZRKR était dans les immanquables de 2023, et ce tome 3 confirme l’intérêt de la série. Les auteurs auraient pu rester dans la simplicité, et ne vendre la série que sur le nom de Keanu Reeves. Non seulement son ambition va au-delà, mais ce tome 3 est à suivre, montrant une volonté de continuer l’univers, et d’étoffer encore les idées développées à un niveau cosmique. En 2024 est aussi sorti un spin-off qui fait surtout office de petit bonus pour les fans. Les histoires y sont sympa et référencées, mais elles s’oublient rapidement.

Critique du tome 3

Critique de BRZRKR Bloodlines

Autres sorties

Je vous propose une dernière partie pour mettre en avant les autres sorties Delcourt qui ont pu avoir leur importance en 2024. Il y a eu notamment de très bonnes nouveautés chez l’éditeur. Damn them all a proposé un genre de Hellblazer au féminin, très bien construit, et surtout avec une histoire complète en deux tomes. La nouvelle série des autrices de Monstress a aussi été lancée. Intitulée Night Eaters, le premier tome est très emballant, avec une histoire mélangeant humour et horreur. Puisqu’on est dans ces genres, Petits contes macabres est une lecture fun de Noël, mais qui fait aussi peur, avec d’excellents auteurs. Somna marque l’arrivée des publications de l’éditeur américain DSTLRY chez Delcourt. Cet album propose une très bonne histoire réaliste de sorcières. Autre nouveauté assez éloignée des autres titres de cet article, La Troisième personne est un pavé qui offre la vision intéressante d’une transition de genre, compliquée par des troubles dissociatifs de la personnalité.

L’éditeur a aussi étoffé son catalogue avec quelques albums de ses auteurs ou univers phares. Je mets en avant deux tomes de Hellboy ci-dessus, mais il y a eu d’autres sorties dans cet univers toujours captivant : le tome 8 de Hellboy & BPRD et le tome 19 de la série Hellboy. Pour les amoureux de Bone, un hors-série a été proposé, avec de l’inédit dedans, et Terry Moore était présent cette année avec le très bon Parker Girls, spin-off de Strangers in Paradise. L’univers de Spawn est plus que jamais présent avec 6 tomes sur l’année. Si les séries actuelles attendent une petite décharge pour se relancer, Delcourt travaille aussi l’historique. En effet, le tome 1 de Spawn a été réédité avec les chapitres manquants, et le volume 2 de La Malédiction de Spawn incorpore la mini-série Violator, pour une collection mieux rangée.

La suite d’Arrowsmith a aussi été publiée, l’un des derniers travaux de Carlos Pacheco. Même si ce tome 2 n’est pas aussi bien que le premier, l’idée évoquée par Kurt Busiek de continuer cet univers est alléchante. Walking Dead est de retour avec un deuxième tome sur Clementine bien plus convaincant que le premier. Enfin, le duo Ed Brubaker/Sean Phillips est toujours bien présent chez Delcourt, avec 3 albums cette année : la réédition de Scène de crime, le très sympa Là où gisait le corps, et le décevant La Maison des impies. Pour terminer, je mentionnerai le très bel ouvrage Adastra in Africa qui, même s’il n’est pas exempt de défauts, permet de savourer le magnifique trait de Barry Windsor-Smith. Bref, encore une bonne année pour Delcourt !