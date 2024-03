[Review VF] Damn Them All tome 1

Damn Them All est une nouveauté de Delcourt. Editée aux Etats-Unis par Boom, la série est écrite par Simon Spurrier avec des dessins de Charlie Adlard et des couleurs de Sofie Dodgson. Une équipe 100% britannique pour un récit qui lorgne du côté de Hellblazer.

Le premier contact d’Ellie avec la magie date de ses 17 ans, elle est initiée par son oncle, Alfie, un vieil habitué. Douze ans plus tard, Alfie meurt et Ellie est plus que jamais dans l’occulte. La mort de son oncle est assez étrange, mais moins que les évènements qui commencent à se dérouler ensuite. Alors qu’invoquer un démon était une chose complexe, il suffit désormais de l’appeler si on possède une pièce le contenant. Ellie décide d’enquêter pour en savoir plus sur tout ça.

La comparaison est malheureusement inévitable : Ellie est une espèce de John Constantine version féminine. Ce constat n’est pas un défaut, juste un léger manque d’originalité. Comme lui, elle a vu des démons et a été traumatisée. Pour se tirer d’affaire, elle n’a pas peur de faire de petits arrangements. L’écart avec Hellblazer arrive plus tard dans l’album. Déjà par le milieu que fréquente Ellie, elle bosse pour un mafieux, mais aussi par l’intrigue qui devrait trouver une conclusion rapidement. Des révélations importantes sont faites, et la menace est plutôt originale.

L’histoire est bien écrite et prenante. Les différents personnages sont bien écrits, et le récit parait crédible. L’histoire est souvent entrecoupée d’extrait du journal d’Alfie, qui donne des informations sur l’univers de la série. Spurrier semble avoir travaillé son univers avant de se lancer dans la narration. Le background est du coup riche, ce qui participe grandement à l’immersion et à la crédibilité de l’histoire.

Il y a aussi un côté très britannique à l’ambiance. Le récit arrive à être assez nihiliste, même en traitant de démons et des enfers. L’album n’hésite d’ailleurs pas à parler politique, avec par exemple, le sujet des migrants. Le récit n’oublie pas de nous surprendre avec quelques révélations bienvenues. Le monde de Damn them all est riche, et finalement assez proche du notre. L’humanité n'est pas présentée sous son meilleur jour. Il n'y a pas de super-héros dans cette série, chaque personnage a ses défauts, ce qui lui donne un certain réalisme, malgré le fantastique.

Au niveau des dessins, tout le monde connaît Charlie Adlard, le dessinateur de Walking Dead. Pourtant, dans cet album, son style est assez méconnaissable. Son trait se reconnaît, mais l'excellente colorisation de Sofie Dodgson donne une ambiance et un style très sympa aux dessins. Les designs des démons sont aussi très réussis, avec un aspect travaillé, tout en étant légèrement nébuleux. La partie graphique est une réussite.