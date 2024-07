[Review VF] Bone Hors-série - Big Johnson Bone & Autres Contes Oubliés

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit de Bone Hors-série - Big Johnson Bone & Autres Contes Oubliés, écrit Jeff Smith et Tom Sniegoski, et dessiné par Smith. Il est sorti le 3 juillet pour 17,50 euros. Il contient les titres US Bone Tall Tales et Bone More Tall Tales.

Le grand retour très attendu de Bone, avec la réédition de Big Johnson Bone en couleurs et de nombreux autres récits inédits, entièrement réalisés par Jeff Smith.

À une lointaine époque, seuls quelques rares individus s'aventuraient au coeur des vastes contrées inconnues. Parmi ces grands personnages entrés dans la légende figure Big Johnson Bone, le fondateur de Boneville. Mais on sait peu de choses des autres aventures que vécut ce grand explorateur. Elles sont ici dévoilées pour la première fois... accompagnées de nombreux récits mettant en scène les autres personnages de la série Bone.

Bone est la série emblématique de Jeff Smith qui l’a travaillée pendant des années. En France, Delcourt la publie dès 1995, jusqu’en 2005 pour le 11ème et dernier tome. L’éditeur continue d’exploiter la série, puisqu’il a sorti une intégrale, mais aussi une version couleur en 9 tomes, puisqu’à l’origine, elle est en noir et blanc. Ce qui nous amène à l’album du jour. Il s’agit d’un tome hors-série qui contient plusieurs histoires, à la fois de l’inédit et de la réédition. L’ouvrage est proposé en couleur, et dans le même format que la série principale version couleur. D’ailleurs, Delcourt en a profité pour rééditer tous les 9 tomes de cette édition.

Dans Bone Hors-série - Big Johnson Bone & autres contes oubliés, Smiley est au coin du feu à raconter des histoires à une version Bone des Castors Juniors (des scouts quoi, Ringo, Bingo et… Todd). Ce fond narratif n’est qu’une excuse pour nous proposer une anthologie de plusieurs histoires se déroulant dans le monde de Bone. La première histoire, Chasse au trésor, n’est pas tout à fait inédite, puisqu’elle avait été publiée dans la revue promotionnelle Delcourt Planète en 1997. De même que le récit le plus notable de l’album sur Big Johnson Bone avait eu le droit à un album en 2000. Mais ces deux histoires restent inédites en couleur, et le reste de l’album est inédit en France.

Cet album se savoure probablement mieux si la série principale a été lue avant. Les personnages ne sont en effet que rapidement présentés, et même si le néophyte prendra probablement tout de même du plaisir à la lecture, ce tome est à voir comme un gros bonus à la série principale. Les histoires restent globalement anecdotiques, ce qui ne les empêchent pas d’être très sympa. C’est toujours un plaisir de se replonger dans cet univers de fantasy si particulier, faisant référence à l’époque du far west et de la colonisation des Etats-Unis.

Le ton de l’album est très léger, voire souvent humoristique. Il y a même certaines histoires complètement surréalistes, notamment celle sur Big Johnson Bone. Le personnage étant une légende vivante dans Bone, certains passages sont exagérés, et parfois très loufoques. Etant donné son statut, il n’a peur de rien, et passe son temps à raconter des péripéties qui lui sont prétendument arrivées. La lecture est agréable, et on sourit souvent devant l’album, même si c’est par moment un poil trop bavard. La dernière histoire est plus récente puisqu’elle a été publiée l’année dernière aux Etats-Unis, et permet de retrouver les personnages de Fone, Smiley, Phoney et Bartleby.

Si sur l’album, Smith se fait aider au scénario par Tom Sniegoski, il gère seul le dessin, enfin sans compter la couleur de Steve Hamaker et Tom Gaadt. Son style cartoon est toujours aussi maitrisé, et la narration se fait de manière fluide. L’atmosphère de Bone tient beaucoup de son dessin, et c’est toujours aussi réussi. La couleur, qui aurait pu inquiéter, est totalement dans le ton. Bref, un album qui ravira ceux pour qui l’univers de Bone manque !