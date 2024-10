[Review VF] BRZRKR - Bloodlines

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit de l'album BRZRKR - Bloodlines, écrit par Mattson Tomlin et Steve Skroce, et dessiné par Skroce et Rebekah Isaacs. Il est sorti le 23 octobre pour 16,50 euros. Il contient les titres US BRZRKR: Poetry of Madness #1 et BRZRKR: Fallen Empire #1. Ont déjà été critiqués sur MDCU les tome 1, tome 2 et tome 3 de la série principale BRZRKR.

La saga BRZRKR se poursuit au-delà de la trilogie fondatrice. Avec un personnage immortel, de nombreuses histoires, survenues il y a longtemps, restent à raconter. Bloodlines est le premier de ces albums qui reviennent sur le passé de B.

Cet album est constitué de deux récits complets. Dans "Poésie de la folie", B. est le protecteur de l'Atlantide. Mais un culte secret s'attaque au royaume, et même B ne sera peut-être pas assez puissant pour le sauver. Dans "L'Empire déchu", un Ancien royaume a été décimé par le BRZRKR. Et il n'y a qu'un seul survivant... Celui qui devra alors raconter son histoire et prévenir les autres royaumes du danger qui plane sur eux.

BRZRKR est de retour ! La série initiée par Keanu Reeves s’est révélée étonnement réussie, et nous laissait sur une fin ouverte et à suivre. Cet album n’en est cependant pas du tout la suite, mais un one-shot explorant l’univers de la série, et surtout le passé d’Unute. Il contient deux histoires se déroulant à des époques différentes, sans vraiment préciser la période. Pour l’occasion, de nouveaux auteurs sont invités à travailler sur le personnage. Le nom de Reeves est cité, mais probablement juste parce que c’est sa création, et peut-être qu’il a aussi donné son aval.

La première histoire est de Steve Skroce, à la fois au scénario et au dessin. L’auteur est dans les comics depuis longtemps, et pour l’anecdote, il a réalisé des storyboards pour le film Matrix. L’histoire se déroule dans l’Atlantide, que Unute est chargé de défendre. Le récit est assez fun, et fait affronter le personnage avec une créature bien connus des amateurs de fantastique. Il ne faut pas chercher beaucoup de sens au scénario qui n’est qu’un prétexte pour des combats violents, avec des membres découpés et du sang de partout. Il s’agit donc d’un récit très secondaire qui s’appréciera pour l’action décomplexée et exagérée qu’il propose. Le dessin est assez brut, avec un style particulier qui donne du charme au récit, mais qui pourrait déstabiliser.

La seconde histoire est écrite par Mattson Tomlin et dessinée par Rebekah Isaacs. Le premier est aussi un scénariste de cinéma, et il s’agit de la personne chargée d’écrire le film adapté de BRZRKR. Isaacs a quant à elle bossé sur le comics Buffy , et est au dessin de Money Shot. L’histoire est cette fois plus travaillée, avec l’unique survivante d’un royaume rasé par Unute qui raconte comment c’est arrivé. Le récit est captivant, avec son lot de rebondissements, et s’attarde un peu plus sur le personnage principal. Le ton est aussi plus sérieux que dans la première histoire, et les dessins très bons, mais aussi plus consensuels. Même si ce récit n’apporte rien à la série principale, c’est une vraie réussite.

Au-delà du fantastique instauré par la série principale, cet album propose une nouvelle dimension à l’univers de BRZRKR qui lorgne vers la fantasy, avec ses royaumes perdus et ses créatures. Il reste tout de même un cran en-dessous, car il a moins d’enjeux, et on part du principe que l’on connait le personnage. Ca n’en reste pas moins deux histoires très agréables à lire, avec des ambiances différentes, mais qui brassent globalement des thèmes récurrents de BRZRKR : la violence, les morts et la guerre. Il reste donc un bon moyen de s'occuper un peu pour ceux qui attendent la suite de la série principale.