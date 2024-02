[Review VF] BRZRKR tome 3/3

Après un excellent tome 1, un tome 2 tout aussi bon, arrive le dernier tome de la trilogie chez Delcourt. Enfin, est-ce vraiment le dernier ?

BRZRKR est le comics de Keanu Reeves, mais pas que. L’acteur a su s’entourer d’une très bonne équipe, les chevronnés Matt Kindt et Ron Garney. Le premier tome introduisait le personnage de B., alias Unute, un immortel et excellent combattant. Il fournit ses compétences à une organisation qui lui promet en échange un moyen de terminer sa vie. Très orienté action, le premier tome mélangeait John Wick à Wolverine. Cependant, le tome 2 allait dans une nouvelle direction assez surprenante, plus spirituelle, en approfondissant le personnage principal. Ce tome 3 finit la transformation de la série.

Ayant quitté son corps, Unute revient, et en rage. L’album commence donc par une grosse scène d’action. Les intrigues sont ensuite développées, notamment avec des révélations sur l’entourage du personnage. Diana développe ses propres pouvoirs, et décide de l’aider, tandis que l’organisation poursuit ses desseins. Le scénario déploie toute sa complexité dans ce tome. Si le début de la série était très terre-à-terre, l’histoire est désormais bien plus fouillée. La dimension spirituelle et mystique, voire science-fiction, est embrassée, et le récit nous surprend finalement beaucoup : en lisant le premier tome, je ne pensais vraiment pas en arriver là.

La grande force de la série est finalement d’aller là où on ne l’attend pas. Un comics créé par Keanu Reeves, avec un scénario correct mais sans surprise, se serait probablement vendu. Il est donc assez étonnant de découvrir une série bien plus profonde qu’elle ne semblait. Ce tome 3 finit d’en dévoiler les principaux aspects, et on peut dire que cette saga est bien plus ambitieuse que ce qu’elle laissait paraître ! Je n’en dirait pas plus, puisqu’il est difficile de s’attarder sur le scénario sans risquer de spoiler. Le point de départ d’un guerrier immortel qui massacre pour espérer mourir n’était vraiment qu’une accroche.

Avec tous les nouveaux éléments rajoutés, ce tome est aussi le plus compliqué des trois, et il faudra être attentif à la lecture. C’est aussi probablement celui où il se passe le plus de choses. L’univers qu’on nous présente est en effet beaucoup vaste qu’espéré. La fin est assez surprenante, et très ouverte. Autant le dire clairement, il ne s’agit que de la conclusion d’un cycle. Certains éléments introduits à la fin appellent fortement à une suite, et on espère qu’elle arrivera rapidement. Au niveau des dessins, Ron Garney continue son très bon travail des deux premiers tomes.