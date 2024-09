[Review VF] Dark Ride tome 2

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit du tome 2 (sur 3) de la série Dark Ride, écrit par Joshua Williamson et dessiné par Andrei Bressan. Il est sorti le 4 septembre pour 17,50 euros. Il contient les titres US Dark Ride #5-8. La critique du tome 1 se trouve ICI.

JOSHUA WILLIAMSON (Nailbiter, Batman) et ANDREI BRESSAN (Suicide Squad) s'associent à nouveau (après le succès de Birthright) pour cette trilogie qui plonge le lecteur dans un roller coaster meurtrier, baigné de sinistres secrets de famille.

Sam Dante est traumatisé par cette mort mystérieuse survenue à Devil Land. Mais la plus grande menace pourrait être les forces obscures qui contrôlent véritablement l'héritage de sa famille et l'empire du parc à thème... Ce voyage entraine les protagonistes au fin fond de l'endroit le plus terrifiant de la planète : l'Enfer !

Ce tome 2 de Dark Ride a toujours une ambiance très réussie, mêlant horreur et parc d’attraction. Le premier tome était assez surprenant, puisqu’il démarrait avec un personnage principal qui finalement mourait assez rapidement. Nous passions alors à d’autres protagonistes, la sœur et les jumeaux que l’on retrouve ici. Ce deuxième tome est plus classique dans son histoire, et, contrairement au premier, sans gros twist totalement inattendu.

L’album raconte tout de même beaucoup de choses, et permet d’approfondir le récit. En gros, le premier tome voulait nous marquer, et le deuxième s’attarde sur l’histoire. Le récit est régulièrement entrecoupé de flashback qui nous montre en grande partie l’histoire de la mère des jumeaux, et donc leur naissance et leur enfance. Il y a encore quelques aspects horrifiques plutôt sympathiques, même si anecdotiques par moment. L’équilibre est plutôt bien trouvé entre la folie et l’aspect démoniaque évident. On ne sait jamais vraiment si les personnages n’y croient pas, ou s’ils savent ce qui se trame.

Un autre aspect réussi de la série est les non-dits. On sait qu’il nous manque des éléments de compréhension, mais difficile de déterminer où. La famille Dante est bien travaillée dans cet album, et son dysfonctionnement est au centre de l’histoire. Pourtant, certaines choses nous échappent encore. Ce tome 2 est peut-être moins bon que le premier, mais il permet surtout de poser l’histoire, et de préparer la conclusion. Le tome 3 sera donc décisif sur la qualité de la série.

Il n’en reste pas moins une bonne histoire, qui tient beaucoup sur son ambiance réussie. Même si l’horreur arrive par vague, un malaise est constamment présent en fond de récit. Cet aspect est aussi dû aux dessins réussis. Le trait n’est jamais propre et lisse. Le dessin arrive à être régulièrement dérangeant, et offre des passages assez gores. Bref, j’ai hâte de lire la conclusion !