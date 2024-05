[Review VF] Hellboy - Édition Spéciale 30e Anniversaire

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit de Hellboy - Édition Spéciale 30e Anniversaire, écrit et dessiné par Mike Mignola. Il sort demain, mercredi 15 mai 2024, pour 39,95 euros.

À l'instar du SPAWN SPÉCIAL 30e ANNIVERSAIRE, cet album inédit sous cette forme constitue aussi bien un point d'entrée pour les nouveaux lecteurs qu'un Collector pour les fans des aventures du démon cornu ! Alors que le nouveau film consacré à Hellboy est attendu en cours d'année, c'est l'occasion de proposer ses premières aventures, constituées principalement de récits courts, mais aussi sa toute première apparition, chronologiquement parlant, dans les pages de la série NEXT MEN de John BYRNE. L'album bénéficiera également d'une préface inédite de Mike MIGNOLA.

Il y a deux ans sortait une édition spéciale pour les 30 ans de Spawn. L’album était une création inédite de Delcourt, sans équivalent américain. L’éditeur remet le couvert, mais cette fois pour Hellboy qui fête à son tour ses 30 ans. L’idée est donc globalement la même, sauf que la série de Mike Mignola n’a pas tout à fait la même continuité. Elle fonctionne plus comme une anthologie d’histoires qui forment finalement un tout. Du coup, l’album est composée d’une multitude de récits, qui ont tous comme point commun de mettre en scène Hellboy, et d’être scénarisés et dessinés par Mignola.

Le contenu de l’album n’est pas inédit, c’est le regroupement de ces histoires qui l’est. Au total, il y a 24 histoires, chacune allant de quelques pages à plus d’une centaine. Pour vous expliquer le détail du contenu, je vais me baser sur les tomes classiques publiés par Delcourt et non les intégrales deluxe, et pour vous aider à vous y retrouver, vous pouvez consulter le dossier que j’avais fait l’année dernière. L’histoire la plus longue de l’album est la plus incontournable, il s’agit des Germes de la Destruction, qui correspond au tome 1. D'ailleurs, tout ce tome est présent dans cette édition spéciale, même les deux courts récits Gentil toutou et Brutus.

Il s’agit en outre du seul tome qui est complètement contenu dans l'album spécial. Le reste récupère des courtes histoires publiées à divers endroits. Il y a notamment beaucoup de récits du tome 3 (Le Cercueil enchaîné), du tome 4 (La Main droite de la mort) et du tome 8 (Trolls et sorcières) de la série Hellboy, mais pas tous. Par exemple, pour le tome 3, il manque Presque Colosse, ou pour le tome 8, Vampire de Pragues. Il reste six histoires en dehors de ces trois tomes, et elles proviennent chacune d’un album différent, dont même une de la série The Goon ! Vous trouverez la liste des récits, et d’où ils proviennent ci-dessous.

Si je m’attarde là-dessus, c’est pour essayer de déterminer à qui s’adresse cet album. Ceux qui possèdent déjà la série Hellboy n’ont par exemple que peu d’intérêt à se procurer cette édition spéciale. Elle s’adressera plus aux nouveaux lecteurs, mais pas ceux qui veulent une collection exhaustive, plutôt ceux qui souhaite connaître le personnage. Il s’agit d’une anthologie un peu dans la lignée des Je suis/Nous sommes de Panini. L’album regroupe des histoires qui donnent une bonne idée de l’ambiance de l’univers Hellboy, et permet de bien connaître le personnage.

En effet, au niveau de la qualité du contenu, c’est excellent. Les Germes de la Destruction pose les bases du personnage, et est la parfaite introduction à l’univers Hellboy, avec son ambiance de Seconde Guerre Mondiale, de fantastique et d’horreur lovecraftienne. Tous les récits qui suivent développent cette ambiance, et rajoutent par moment quelques pointes d’humour. Surtout, les dessins sont de Mignola, ce qui, pour moi, signifie que c’est le meilleur sur le personnage. De plus, les différentes périodes permettent de bien voir l’évolution de son trait. Son épuration jusqu’à arriver à l’essence même de sa narration.

Au niveau des bonus, le véritable contenu inédit est la préface de Mignola, écrite pour l’occasion. Le reste est intéressant, mais présent dans divers albums normalement (je n’ai pas vérifié tous les croquis et dessins). Les premières ébauches de Hellboy et des personnages principaux peuvent par exemple être vu dans le premier tome, et surtout dans la première intégrale Deluxe. Le sketchbook n’est donc pas très étonnant, mais un travail intéressant a été fait sur les peintures de Mignola. En effet, même si elles ont pu être vues dans la Bible Infernale, ou l’album 25 ans d’illustrations, Delcourt a réuni de nombreuses peintures de Mignola dans l’album anniversaire. Une bonne idée qui en met plein la vue.

En conclusion, si vous ne devez avoir qu’un seul album Hellboy dans votre bibliothèque, je vous conseillerais de prendre celui-là. Il permet d’avoir une vision globale des aventures de Hellboy, avec des histoires qui s’ancrent dans l’univers global de la série, et d’autres plus anecdotiques, voire non-canon. Le format, plus grand que les albums classiques, mais bien plus petit que les intégrales Deluxe, est un bon compromis. En revanche, le risque est de tomber amoureux de cet univers. Dans ce cas, il faudra vous jeter sur les intégrales Deluxe par exemple, ce qui provoquera quelques doublons malheureusement...