Comment lire Hellboy et son univers

Ce petit dossier ne se nomme pas « Commencer les comics Hellboy », tout simplement parce que le but est de donner un ordre de lecture à cet univers, un guide pour en profiter comme il se doit. Ce qu’il faut savoir, c’est que Mike Mignola, le créateur de Hellboy, a étoffé son univers progressivement tout en gardant le contrôle. Pour commencer Hellboy, il faut acheter le tome 1, c’est simple. Et pour approfondir l’univers, il faut se diriger vers le BPRD. Sauf qu’il y a aussi d’autres séries, à d’autres époques. Et même si tout est lié, une histoire dans cet univers peut souvent s’apprécier indépendamment du reste.

Nous allons nous intéresser exclusivement aux albums Delcourt, le peu qui a été publié ailleurs est de toute façon difficilement trouvable. Et nous allons nous arrêter aux principaux albums, pas de bible, de recueil de couvertures... L’univers d’Hellboy est assez cohérent pour offrir deux façons de le lire. La première est la plus simple, et probablement celle à privilégier pour une première lecture. Il s’agit globalement de l’ordre de publication. La seconde méthode est la lecture de l’univers de façon chronologique. Et là, c’est un peu plus compliqué, notamment parce que des albums peuvent se dérouler à plusieurs périodes.

Je vous propose donc deux listes. La première contient les albums de l’univers d’Hellboy dans leur ordre de publication en France. Je les ai lus de cette manière, et ça fonctionne très bien. Il n’y a que le début où Delcourt a publié les 6 premiers tomes de Hellboy dans le désordre. L’éditeur a vite rattrapé le coup en numérotant ses tomes, ce qui n’était pas le cas pour la première édition. La série BPRD a été rééditée en intégrales, dans un format proche des BPRD L’Enfer sur Terre, je mets du coup les correspondances. Les séries Hellboy et Hellboy en enfer ont eu le droit à une réédition deluxe, je mets aussi les correspondances.

Hellboy 1. Les Germes de la destruction (ou Hellboy Deluxe 1)

Hellboy 2. Au nom du diable (ou Hellboy Deluxe 1)

Hellboy 3. Le Cercueil enchaîné (ou Hellboy Deluxe 2)

Hellboy 4. La Main droite de la mort (ou Hellboy Deluxe 2)

Hellboy 5. Le Diable dans la boîte (ou Hellboy Deluxe 2)

Hellboy 6. Le Ver conquérant (ou Hellboy Deluxe 3)

B.P.R.D. 1. Au creux de la Terre & autres histoires (ou BPRD Intégrale 1)

B.P.R.D. 2. L'Esprit de Venise & autres histoires (ou BPRD Intégrale 1)

B.P.R.D. 3. Le Fléau des grenouilles (ou BPRD Intégrale 1)

Hellboy 7. Le troisième souhait (ou Hellboy Deluxe 3)

B.P.R.D. 4. Les Morts (ou BPRD Intégrale 2)

B.P.R.D. 5. La Flamme Noire (ou BPRD Intégrale 2)

Hellboy 8. Trolls et sorcières (ou Hellboy Deluxe 4)

B.P.R.D. 6. La Machine universelle (ou BPRD Intégrale 2)

Hellboy 9. L'appel des ténèbres (ou Hellboy Deluxe 5)

B.P.R.D. 7. Le Jardin des souvenirs (ou BPRD Intégrale 3)

Hellboy 10. La Grande battue (ou Hellboy Deluxe 5)

B.P.R.D. 8. Champ de bataille (ou BPRD Intégrale 3)

Abe Sapien 1 . La Noyade

Hellboy 11. L'Homme tordu (ou Hellboy Deluxe 4)

B.P.R.D. 9. L'Avertissement (ou BPRD Intégrale 3)

Hellboy 12. La Fiancée de l'enfer (ou Hellboy Deluxe 6)

B.P.R.D. 10. La Déesse Noire (ou BPRD Intégrale 4)

Abe Sapien 2. La Ballade du diable

B.P.R.D. 11. Le Roi de la Peur (ou BPRD Intégrale 4)

Hellboy 13. L'Ultime Tempête (ou Hellboy Deluxe 6)

Lobster Johnson 1. Le Prométhée de fer

B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre 1. Dieux et Monstres

Witchfinder 1. Au service des anges

B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre 2. La Longue Mort

Hellboy en enfer 1. Secrets de famille (ou Hellboy Deluxe 7)

Abe Sapien 3. Nouvelle espèce

B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre 3. Le Retour du Maître

Witchfinder 2. Perdu corps et âme

B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre 4. Le Lac de feu

Lobster Johnson 2. La Main enflammée

Abe Sapien 4. Un avenir incertain

Hellboy 14. Masques & monstres

Witchfinder 3. Les Mystères d'Unland

BPRD origines 1 : 1946 - 1947

Sledgehammer 44

Hellboy & BPRD 1. 1952

Lobster Johnson 3. Une fragrance de lotus

Frankenstein Underground

Hellboy 15. Hellboy au Mexique

Abe Sapien 5. Lieux sacrés

B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre 5. Sur les ailes du diable

BPRD origines 2 : 1948 - Vampire

Hellboy en enfer 2. La Carte de la Mort (ou Hellboy Deluxe 7)

Hellboy & BPRD 2. 1953

BPRD origines 3 : Être humain - La Guerre des grenouilles

B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre 6. Métamorphoses

Hellboy 16. Le Cirque de minuit

B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre 7. Exorcisme

Hellboy & BPRD 3. 1954

B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre 8. Quand sonne le glas

Hellboy & BPRD 4. 1955

Abe Sapien 6. Au plus profond des ténèbres

Lobster Johnson 4. Haro sur Lobster !

Witchfinder 4. La Cité des morts

BPRD. Un Mal bien connu 1 (ou BPRD Un Mal Bien Connu - Intégrale)

BPRD. Un Mal bien connu 2 (ou BPRD Un Mal Bien Connu - Intégrale)

Hellboy & BPRD 5. 1956

Abe Sapien 7. Le Brasier secret

Hellboy - Dossiers secrets Raspoutine

Hellboy & BPRD 6. La Bête de Vargu

Hellboy - Dossiers secrets Koshchei - Le Sans-mort

Hellboy 17. Les Os des géants

Hellboy & BPRD 7. Le Retour d'Effie Kolb

Hellboy 18. Le Club de la Lanterne d'argent

Le problème de cet ordre de parution, c’est qu’il ne met pas en avant les séries comme unités. Par exemple, Witchfinder se déroule aux XIXème siècle, et même si elle a des liens avec le reste de l’univers, la série s’apprécie très bien sans lire un seul Hellboy. Les séries qui sont le plus liées sont les séries Hellboy et les séries BPRD, notamment à partir du Fléau des Grenouilles. A ce moment, la série BPRD devient le centre de l’univers de Mignola jusqu’à sa fin, et recoupe la série Hellboy à quelques reprises. La lecture chronologique peut tendre à améliorer la compréhension de cette période clé. La chronologie est assez difficile à mettre en place, et je ne promets pas d’avoir éviter toutes les erreurs, mais elle donne une possibilité de lecture intéressante. Certains albums se déroulant à différentes époques, je me laisse aller à quelques approximations. Je ne cherche pas à être précis, mais à donner une idée de la timeline de l’univers. A noter que la lecture dans cet ordre n’est pas vraiment recommandée pour une première lecture.



1880 Witchfinder 2. Perdu corps et âme

1881 Witchfinder 3. Les Mystères d'Unland

1882 Witchfinder 4. La Cité des morts

1923 Rise of the Black Flame (BPRD L'Enfer sur Terre 8)

1932 Lobster Johnson 2. La Main enflammée

1932-33 Lobster Johnson 3. Une fragrance de lotus

1934 Lobster Johnson 4. Haro sur Lobster !

1937 Lobster Johnson 1. Le Prométhée de fer

1938 Le Tueur dans mon

1939 Hellboy - Dossiers secrets Raspoutine

1944 Hellboy - Dossiers secrets Sledgehammer 44

1944 Création du BPRD - Arrivée d'Hellboy sur Terre (Hellboy 1)

1944 Le Visiteur (BPRD Un Mal bien connu 2)

1946-47 BPRD origines 1 : 1946 - 1947

1948 BPRD origines 2 : 1948 - Vampire

1948 Hellboy 16. Le Cirque de minuit

1952 Hellboy & BPRD 1. 1952

1953 Hellboy & BPRD 2. 1953

1953 Hellboy 18. Le Club de la Lanterne d'argent

1954 Hellboy & BPRD 3. 1954

1954 La Nature de la Bête (Hellboy 4)

1954 Le Visiteur (BPRD Un Mal bien connu 2)

1955 Hellboy & BPRD 4. 1955

1956 Hellboy & BPRD 5. 1956

1956 Le Roi Vold (Hellboy 4)

1956 Hellboy 15. Hellboy au Mexique

1956 Frankenstein Underground

1958 Hellboy 11. L'Homme tordu

1958 Le Penanggalan (Hellboy 8)

1959 Le Cadavre (Hellboy 3)

1960 Le Double Visage du Mal (Hellboy 12)

1960 Le retour du ver du Lambton (Hellboy & BPRD 6)

1961 L'Hydre et le Lion (Hellboy 8)

1961 Bottes de fer (Hellboy 3)

1962 Hellboy & BPRD 6. La Bête de Vargu

1963 La Sorcière Troll (Hellboy 8)

1964 Baba Yaga (Hellboy 3)

1964 Le Visiteur (BPRD Un Mal bien connu 2)

1966 Les Endormis et les Morts (Hellboy 12)

1967 Hellboy & BPRD 7. Le Retour d'Effie Kolb

1967 Têtes (Hellboy 4)

1975 Le retour de Saturne (Hellboy & BPRD 6)

1976 Le souvenirs des morts (BPRD origines 3)

1978 Le Visiteur (BPRD Un Mal bien connu 2)

1979 Au revoir, Mister Tod (Hellboy 4)

1979 L’Heure de sa mort (Hellboy & BPRD 7)

1981 Abe Sapien 1 . La Noyade

1981 Pertes humaines (BPRD origines 3)

1982 Le Garçon hanté (Abe Sapien 2)

1982 Le Vampire de Prague (Hellboy 8)

1982 Le Vâcolac (Hellboy 4)

1984-85 Abe Sapien 2. La Ballade du diable

1985 Hellboy 12. La Fiancée de l'enfer

1986 Eux qui ont pris la mer dans ces bateaux (Hellboy 11)

1988 Hellboy 17. Les Os des géants

1989 Un Noël sous la Terre (Hellboy 3)

1991 L'Expérience du Docteur Carp (Hellboy 8)

1991 L’Envoyé (Hellboy & BPRD 7)

1992 La Goule (Hellboy 8)

1992 Le Club des 7 épouses (Hellboy & BPRD 7)

1992-93 Le Visiteur (BPRD Un Mal bien connu 2)

1993 Tambours des morts (BPRD 1)

1993 Makoma (Hellboy 8)

1994 Hellboy 1. Les Germes de la destruction

1994 Hellboy 3. Le Cercueil enchaîné

1997 Hellboy 2. Au nom du diable

1997 Presque Colosse (Hellboy 3)

1998 Hellboy 4. La Main droite de la mort

1999 Hellboy 5. Le Diable dans la boîte

2000 Etre humain (BPRD origines 3)

2001 Le Visiteur (BPRD Un Mal bien connu 2)

2001 Hellboy 6. Le Ver conquérant

2002 L’Homme ectoplasmique (BPRD origines 3)

2002 B.P.R.D. 1. Au creux de la Terre & autres histoires

2002 Hellboy 7. Le troisième souhait

2003 B.P.R.D. 2. L'Esprit de Venise & autres histoires

2004 B.P.R.D. 3. Le Fléau des grenouilles

2004 B.P.R.D. 4. Les Morts

2005-06 La Guerre des Grenouilles (BPRD origines 3)

2005 L'Île (Hellboy 7)

2006 B.P.R.D. 5. La Flamme Noire

2006 B.P.R.D. 6. La Machine universelle

2006 B.P.R.D. 7. Le Jardin des souvenirs

2007 B.P.R.D. 8. Champ de bataille

2007 Hellboy 9. L'appel des ténèbres

2007 Le Grain de beauté (Hellboy 11)

2008 B.P.R.D. 9. L'Avertissement

2008 Hellboy 10. La Grande battue

2008 B.P.R.D. 10. La Déesse Noire

2008 Hellboy 13. L'Ultime Tempête

2009 B.P.R.D. 11. Le Roi de la Peur

L'Enfer (dès 2010) B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre 1. Dieux et Monstres

L'Enfer (dès 2010) B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre 2. La Longue Mort

L'Enfer (dès 2010) Hellboy en enfer 1. Secrets de famille

L'Enfer (dès 2010) B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre 3. Le Retour du Maître

L'Enfer (dès 2010) B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre 4. Le Lac de feu

L'Enfer (dès 2010) Abe Sapien 3. Nouvelle espèce

L'Enfer (dès 2010) Abe Sapien 4. Un avenir incertain

L'Enfer (dès 2010) Abe Sapien 5. Lieux sacrés

L'Enfer (dès 2010) Abe Sapien 6. Au plus profond des ténèbres

L'Enfer (dès 2010) B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre 5. Sur les ailes du diable

L'Enfer (dès 2010) Hellboy en enfer 2. La Carte de la Mort

L'Enfer (dès 2010) Abe Sapien 7. Le Brasier secret

L'Enfer (dès 2010) B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre 6. Métamorphoses

L'Enfer (dès 2010) B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre 7. Exorcisme

L'Enfer (dès 2010) B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre 8. Quand sonne le glas

L'Enfer (dès 2010) Hellboy - Dossiers secrets Koshchei - Le Sans-mort

L'Enfer (dès 2010) BPRD. Un Mal bien connu 1

L'Enfer (dès 2010) BPRD. Un Mal bien connu 2 1879 Witchfinder 1. Au service des anges1880 Witchfinder 2. Perdu corps et âme1881 Witchfinder 3. Les Mystères d'Unland1882 Witchfinder 4. La Cité des morts1923 Rise of the Black Flame (BPRD L'Enfer sur Terre 8)1932 Lobster Johnson 2. La Main enflammée1932-33 Lobster Johnson 3. Une fragrance de lotus1934 Lobster Johnson 4. Haro sur Lobster !1937 Lobster Johnson 1. Le Prométhée de fer1938 Le Tueur dans mon Crane (BPRD 1)1939 Hellboy - Dossiers secrets Raspoutine1944 Hellboy - Dossiers secrets Sledgehammer 441944 Création du BPRD - Arrivée d'Hellboy sur Terre (Hellboy 1)1944 Le Visiteur (BPRD Un Mal bien connu 2)1946-47 BPRD origines 1 : 1946 - 19471948 BPRD origines 2 : 1948 - Vampire1948 Hellboy 16. Le Cirque de minuit1952 Hellboy & BPRD 1. 19521953 Hellboy & BPRD 2. 19531953 Hellboy 18. Le Club de la Lanterne d'argent1954 Hellboy & BPRD 3. 19541954 La Nature de la Bête (Hellboy 4)1954 Le Visiteur (BPRD Un Mal bien connu 2)1955 Hellboy & BPRD 4. 19551956 Hellboy & BPRD 5. 19561956 Le Roi Vold (Hellboy 4)1956 Hellboy 15. Hellboy au Mexique1956 Frankenstein Underground1958 Hellboy 11. L'Homme tordu1958 Le Penanggalan (Hellboy 8)1959 Le Cadavre (Hellboy 3)1960 Le Double Visage du Mal (Hellboy 12)1960 Le retour du ver du Lambton (Hellboy & BPRD 6)1961 L'Hydre et le Lion (Hellboy 8)1961 Bottes de fer (Hellboy 3)1962 Hellboy & BPRD 6. La Bête de Vargu1963 La Sorcière Troll (Hellboy 8)1964 Baba Yaga (Hellboy 3)1964 Le Visiteur (BPRD Un Mal bien connu 2)1966 Les Endormis et les Morts (Hellboy 12)1967 Hellboy & BPRD 7. Le Retour d'Effie Kolb1967 Têtes (Hellboy 4)1975 Le retour de Saturne (Hellboy & BPRD 6)1976 Le souvenirs des morts (BPRD origines 3)1978 Le Visiteur (BPRD Un Mal bien connu 2)1979 Au revoir, Mister Tod (Hellboy 4)1979 L’Heure de sa mort (Hellboy & BPRD 7)1981 Abe Sapien 1 . La Noyade1981 Pertes humaines (BPRD origines 3)1982 Le Garçon hanté (Abe Sapien 2)1982 Le Vampire de Prague (Hellboy 8)1982 Le Vâcolac (Hellboy 4)1984-85 Abe Sapien 2. La Ballade du diable1985 Hellboy 12. La Fiancée de l'enfer1986 Eux qui ont pris la mer dans ces bateaux (Hellboy 11)1988 Hellboy 17. Les Os des géants1989 Un Noël sous la Terre (Hellboy 3)1991 L'Expérience du Docteur Carp (Hellboy 8)1991 L’Envoyé (Hellboy & BPRD 7)1992 La Goule (Hellboy 8)1992 Le Club des 7 épouses (Hellboy & BPRD 7)1992-93 Le Visiteur (BPRD Un Mal bien connu 2)1993 Tambours des morts (BPRD 1)1993 Makoma (Hellboy 8)1994 Hellboy 1. Les Germes de la destruction1994 Hellboy 3. Le Cercueil enchaîné1997 Hellboy 2. Au nom du diable1997 Presque Colosse (Hellboy 3)1998 Hellboy 4. La Main droite de la mort1999 Hellboy 5. Le Diable dans la boîte2000 Etre humain (BPRD origines 3)2001 Le Visiteur (BPRD Un Mal bien connu 2)2001 Hellboy 6. Le Ver conquérant2002 L’Homme ectoplasmique (BPRD origines 3)2002 B.P.R.D. 1. Au creux de la Terre & autres histoires2002 Hellboy 7. Le troisième souhait2003 B.P.R.D. 2. L'Esprit de Venise & autres histoires2004 B.P.R.D. 3. Le Fléau des grenouilles2004 B.P.R.D. 4. Les Morts2005-06 La Guerre des Grenouilles (BPRD origines 3)2005 L'Île (Hellboy 7)2006 B.P.R.D. 5. La Flamme Noire2006 B.P.R.D. 6. La Machine universelle2006 B.P.R.D. 7. Le Jardin des souvenirs2007 B.P.R.D. 8. Champ de bataille2007 Hellboy 9. L'appel des ténèbres2007 Le Grain de beauté (Hellboy 11)2008 B.P.R.D. 9. L'Avertissement2008 Hellboy 10. La Grande battue2008 B.P.R.D. 10. La Déesse Noire2008 Hellboy 13. L'Ultime Tempête2009 B.P.R.D. 11. Le Roi de la PeurL'Enfer (dès 2010) B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre 1. Dieux et MonstresL'Enfer (dès 2010) B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre 2. La Longue MortL'Enfer (dès 2010) Hellboy en enfer 1. Secrets de familleL'Enfer (dès 2010) B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre 3. Le Retour du MaîtreL'Enfer (dès 2010) B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre 4. Le Lac de feuL'Enfer (dès 2010) Abe Sapien 3. Nouvelle espèceL'Enfer (dès 2010) Abe Sapien 4. Un avenir incertainL'Enfer (dès 2010) Abe Sapien 5. Lieux sacrésL'Enfer (dès 2010) Abe Sapien 6. Au plus profond des ténèbresL'Enfer (dès 2010) B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre 5. Sur les ailes du diableL'Enfer (dès 2010) Hellboy en enfer 2. La Carte de la MortL'Enfer (dès 2010) Abe Sapien 7. Le Brasier secretL'Enfer (dès 2010) B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre 6. MétamorphosesL'Enfer (dès 2010) B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre 7. ExorcismeL'Enfer (dès 2010) B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre 8. Quand sonne le glasL'Enfer (dès 2010) Hellboy - Dossiers secrets Koshchei - Le Sans-mortL'Enfer (dès 2010) BPRD. Un Mal bien connu 1L'Enfer (dès 2010) BPRD. Un Mal bien connu 2

Alors, c’est impressionnant, mais il faut raison garder. Les portes d’entrées dans cet univers sont très nombreuses. Vous pouvez ne lire que certaines séries, sans être perdu. En effet, la plupart des albums contiennent des courts récits complets. Par exemple, Hellboy, la meilleure série puisque dessinée par Mignola, peut être lue seule, et vous pouvez même en lire un seul tome au hasard et en apprécier la lecture. Cependant, si vous voulez lire le cœur de l’univers, et donc les séries Hellboy et BPRD, je vais vous donner une dernière liste. Celle-ci est vraiment la base de lecture de cet univers, et à mon sens, le meilleur du meilleur. Tout a d’ailleurs été réédité en intégrales. Le reste permet d’étoffer cette base, de belle manière, et à des périodes différentes.

Hellboy 8. Trolls et sorcières (ou Hellboy Deluxe 4)

Hellboy 12. La Fiancée de l'enfer (ou Hellboy Deluxe 6)

Hellboy 1. Les Germes de la destruction (ou Hellboy Deluxe 1)

Hellboy 2. Au nom du diable (ou Hellboy Deluxe 1)

Hellboy 3. Le Cercueil enchaîné (ou Hellboy Deluxe 2)

Hellboy 4. La Main droite de la mort (ou Hellboy Deluxe 2)

Hellboy 5. Le Diable dans la boîte (ou Hellboy Deluxe 2)

Hellboy 6. Le Ver conquérant (ou Hellboy Deluxe 3)

B.P.R.D. 1. Au creux de la Terre & autres histoires (ou BPRD Intégrale 1)

Hellboy 7. Le troisième souhait (ou Hellboy Deluxe 3)

B.P.R.D. 2. L'Esprit de Venise & autres histoires (ou BPRD Intégrale 1)

B.P.R.D. 3. Le Fléau des grenouilles (ou BPRD Intégrale 1)

B.P.R.D. 4. Les Morts (ou BPRD Intégrale 2)

B.P.R.D. 5. La Flamme Noire (ou BPRD Intégrale 2)

B.P.R.D. 6. La Machine universelle (ou BPRD Intégrale 2)

B.P.R.D. 7. Le Jardin des souvenirs (ou BPRD Intégrale 3)

B.P.R.D. 8. Champ de bataille (ou BPRD Intégrale 3)

Hellboy 9. L'appel des ténèbres (ou Hellboy Deluxe 5)

Hellboy 11. L'Homme tordu (ou Hellboy Deluxe 4)

B.P.R.D. 9. L'Avertissement (ou BPRD Intégrale 3)

Hellboy 10. La Grande battue (ou Hellboy Deluxe 5)

B.P.R.D. 10. La Déesse Noire (ou BPRD Intégrale 4)

Hellboy 13. L'Ultime Tempête (ou Hellboy Deluxe 6)

B.P.R.D. 11. Le Roi de la Peur (ou BPRD Intégrale 4)

B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre 1. Dieux et Monstres

B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre 2. La Longue Mort

Hellboy en enfer 1. Secrets de famille (ou Hellboy Deluxe 7)

B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre 3. Le Retour du Maître

B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre 4. Le Lac de feu

B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre 5. Sur les ailes du diable

Hellboy en enfer 2. La Carte de la Mort (ou Hellboy Deluxe 7)

B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre 6. Métamorphoses

B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre 7. Exorcisme

B.P.R.D. : L'Enfer sur Terre 8. Quand sonne le glas

BPRD. Un Mal bien connu 1 (ou BPRD Un Mal Bien Connu - Intégrale)

BPRD. Un Mal bien connu 2 (ou BPRD Un Mal Bien Connu - Intégrale)

En conclusion, l’univers que Mignola a créé est riche et multiple. Vous pouvez vous amuser à parcourir internet pour trouver un autre ordre de lecture, et vous en trouverez des dizaines. Il n’y a pas d’ordre officiel, à partir de là, chacun construit l’univers comme bon lui semble. C’est la grande force de Hellboy, vous pouvez commencer la lecture un peu comme vous voulez et raccrocher les wagons par la suite si ça vous plait. Et surtout, la qualité globale est très bonne et stable. Vous trouverez plusieurs critiques sur MDCU, et elles sont souvent très bonnes. Il est à noter cependant que certaines éditions de Delcourt semble s’épuiser, mais aussi que des histoires n’ont pas encore été traduites (et donc absentes de mes listes). Bref, l’univers de Hellboy est passionnant, et vaut le coup qu’on s’y intéresse !