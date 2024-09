[Review VF] Hellboy tome 19

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit du tome 19 de la série Hellboy, écrit par Mike Mignola et Christopher Golden et dessiné par Matt Smith. Il est sorti le 21 août pour 16,50 euros. Il contient les titres US Hellboy in Love #1-5.

Le créateur de Hellboy, Mike Mignola, est rejoint par le co-scénariste Christopher Golden et le dessinateur Matt Smith, pour une histoire d'aventure occulte - un terrain familier pour Hellboy - mais aussi pour une improbable romance.

Hellboy et l'archéologue Anastasia Bransfield sont tombés amoureux ! Et quand ils ne sont pas occupés à chasser des gobelins à travers le Royaume-Uni, à combattre des fantômes de l'ombre en Turquie ou à enquêter sur des sites de fouilles archéologiques en Inde, ils tentent de laisser cette improbable romance s'épanouir... Pas gagné ??

L’univers de Hellboy s’enrichit d’un nouvel album, et comme son titre l’indique, ce dernier s’intéresse à l’amour ! La vie amoureuse du personnage n’a pas été énormément exploitée au cours de ses multiples aventures, et c’était donc l’occasion de s’y attarder un peu. Ce tome 19 se déroule durant l’été 1979, et nous raconte trois histoires différentes. Leur point commun est la présence de l’archéologue Anastasia Bransfield, celle qui deviendra la petite amie de Hellboy. Dans la première histoire, ils se rencontrent, puis les autres approfondissent leur relation.

Il s’agit de l’histoire que nous vend le titre, mais il y a plus. Anastasia essaie de prouver qu’il existait autrefois un réseau de sorciers qui permettait aux différents peuples de la Terre de communiquer, alors qu’ils ne peuvent techniquement pas se rencontrer. Forcément, les histoires ont un petit côté Indiana Jones (ou plutôt Tomb Raider), Hellboy ne faisant que suivre Anastasia dans ses aventures. L’aspect Mignolaverse est tout de même présent, avec de l’horreur, et Hellboy qui castagne différentes créatures.

Les trois histoires ont des folklores différents, et sont franchement captivantes. L’histoire d’amour de notre couple est finalement très secondaire et subtile, comparée aux aventures qu’ils vivent. Les histoires sont vraiment bien travaillées, et traitent de mythes et légendes. Leur grande qualité est leur variété, et elles ont aussi une part de poésie très intéressante. Le personnage d’Anatasia est bien écrit, et fait sa première apparition comics ici.

En revanche, la fin ne conclut pas tout. Même si on sait ce qui se passera ensuite dans l’univers, plusieurs éléments nouveaux ont été introduits dans ce tome, et certains restent en suspens. L’album est tout de même récent (publication US 2022-23), il ne serait pas étonnant de voir une suite arriver. Les dessins sont très corrects, même s’ils manquent parfois de finesse et de lisibilité. Ils sont toutefois réussis, notamment dans le design des créatures, et certaines ambiances. Le sketchbook à la fin met bien en valeur le travail du dessinateur.