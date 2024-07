[Review VF] Damn Them All tome 2

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit du tome 2 de Damn Them All, écrit par Simon Spurrier, dessiné par Charlie Adlard et colorisé par Sophie Dodgson. Il est sorti le 10 juillet pour 18,50 euros. Il contient les titres US Damn Them All #7-12. Le premier tome a été critiqué sur MDCU.

Suite et fin de ce thriller sombre et surnaturel, pour les fans de Démons, de Hellblazer et Hellboy. Spurrier (Judge Dredd ) et Adlard (Walking Dead) poursuivent leur équipée diabolique, parfaite pour les fans des ambiances des films de Guy Ritchie.

Ellie « La Furie » doit réparer les dégâts causés par son oncle Alfie dans l'au-delà à l'issue de sa mort, et ce n'est pas une mince affaire. Le cadavre d'Alfie pourrait être la clé de sa mission, mais ce dernier a disparu et Ellie n'est pas la seule à sa recherche...

La principale particularité de ce tome 2 est d’être aussi le dernier. Il s’agit d’une bonne chose de ne pas trop s’étendre, et d’avoir une histoire resserrée en deux albums. En revanche, Delcourt aurait pu proposer une belle intégrale contenant tout le récit. Du coup, le tome 2 est dans la parfaite continuité du tome 1, en prenant la suite directe. Il est d’ailleurs difficile de les distinguer, puisqu’ils forment un tout. Dans le premier tome, l’entrée dans l’univers était complexe, car très riche. Et même s’il ne se renouvelle pas tant que ça dans la suite, plusieurs nouveaux éléments sont intéressants à suivre.

Londres est dans un sale état, et Ellie cherche à renvoyer les démons chez eux. Le personnage est toujours le point fort de la série, et le tome 2 s’intéresse à son passé, notamment par le biais d’une relation avec un autre personnage. Un passage en flashback nous est montré, servant bien le récit dans le présent. La construction de l’album est réussie, malgré une richesse de l’univers assez lourd. Il y a encore des pages extraites des carnets de l’oncle qui nous apprennent beaucoup de choses. Les conséquences sont des planches parfois très bavardes, mais heureusement, elles sont bien écrites et maitrisées.

Les démons, mais aussi les anges, ont une présence très ésotérique et spirituelle, ce qui contraste avec les termes mathématiques utilisés. Il est parfois difficile de voir leurs formes et leurs contours, ce qui leur donne un excellent aspect crédible, et difficile à appréhender. Cette ambiance que cela crée est un des points forts de la série. Les dessins d’Adlard sont donc très réussis, mais il faut aussi souligner le magnifique travail sur les couleurs de Dodgson. Certaines planches sont assez impressionnantes.

La réussite de Spurrier, et probablement là où il voulait aller, est que le bordel de Londres permet de proposer une version extrapolée et caricaturale du monde. Les possesseurs des démons deviennent les puissants qui souhaitent mettre en place des systèmes pour que la vie à Londres puisse continuer. Il y a donc différents systèmes politiques qui se mettent en place autour de figures emblématiques. Chaque groupe cherche à imposer sa vision, en voulant plus de pouvoirs avec une course à l’armement. Spurrier rajoute à ça une réflexion sur la religion, et au milieu la lucidité et le nihilisme d’Ellie, comme défouloir face à tout ce système.

La richesse de l’album et des thèmes traités est aussi un peu son ennemi. La lecture est assez exigeante, et certains passages sont peut-être un peu confus. En revanche, la conclusion est très bonne, et permet d’avoir une série vraiment bien construite. Je le répète, n’espérez pas lire ce tome sans avoir lu le précédent avant, mais la fin est au niveau du début, très bonne.