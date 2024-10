[Review VF] Hellboy - L'homme tordu et le retour d'Effie Kolb

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit de l'album Hellboy - L'homme tordu et le retour d'Effie Kolb, écrit par Mike Mignola et dessiné par Richard Corben et Zack Howard. Il sortira le 16 octobre pour 16,50 euros. Il contient les titres US Hellboy: The Crooked Man #1-3 et Hellboy: The Return of Effie Kolb #1-2.

Mike MIGNOLA, créateur de Hellboy, s’associe à une autre légende de la BD mondiale, Richard CORBEN, pour nous offrir ce récit qui sert de base à la dernière adaptation en date à l’écran des aventures du démon cornu écarlate !

Hellboy est confronté aux pires horreurs au fin fond des Appalaches, lorsqu’il accepte de venir en aide à un jeune homme qui a vendu son âme au terrifiant Homme Tordu. Mais ils ne sont pas totalement débarrassés de ce démon et des sorcières qui le servent, et Hellboy doit affronter à nouveau - quelques années plus tard - quelqu'un – ou quelque chose – qui a emménagé dans le manoir de cet Homme Tordu.

L’univers de Hellboy est en grande partie composé d’histoires courtes, c’est d’autant plus vrai pour la série principale. Parfois, des récits peuvent voir leur suite arriver des années plus tard. Cet album en est une bonne illustration, puisqu’on y trouve deux histoires : la première a été publiée par Delcourt dans le tome 11 de la série Hellboy paru en 2011, et la seconde dans le tome 7 de Hellboy & BPRD, paru l’année dernière. Pourtant, les deux se suivent.

La première histoire est sans contexte la plus marquante. L’ambiance fantastique est excellente, avec des sorcières, et un homme tordu donc, terrifiants. Il faut dire aussi que les dessins sont un atout de taille. Si vous ne connaissez pas, Richard Corben a une manière de dessiner unique, qui permet un travail incroyable sur les volumes. Son style est reconnaissable au premier coup d’œil, et participe beaucoup à l’ambiance incroyable de l’histoire, et à la peur qu’elle provoque. La deuxième histoire permet à Hellboy de retourner sur les lieux, et de voir ce qui est arrivé aux personnages. Zack Howard n’est pas Corben mais son style est maitrisé, et la lecture plaisante.

La particularité de l’album est de se présenter comme l’inspiration du film. C’est vraiment sa raison d’exister puisque cette mention est imprimée sur la couverture. Le film en question est Hellboy: The Crooked Man qui vient tout juste de sortir en VOD aux Etats-Unis, mais qui n’a aucune date de diffusion en France. L’équivalent américain de l’album lui est sorti en juin dernier, probablement en prévision de la sortie du film.

Si je vous raconte tout ça, c’est principalement pour essayer de cerner à qui s’adresse cet album. La qualité du contenu est excellente, et L’Homme tordu fait partie selon moi d’une des meilleures histoires de Hellboy. Cependant, il faut bien comprendre que ces deux histoires ont été regroupées dans un album juste pour la sortie du film. En gros, l’éditeur fusionne deux albums en un seul, en ne gardant que les deux principales histoires de ces albums, et en se débarrassant de plusieurs récits très courts qui représentaient en gros la moitié de ces albums.

A vous de voir si vous voulez juste deux très bonnes histoires dans l’univers de Hellboy, ou si vous prévoyez un jour de vous lancer sérieusement dans cet univers, en suivant notre guide par exemple. Dans ce cas, cet album perdra de son intérêt. Le problème est assez similaire que pour l’édition des 30 ans paru plus tôt dans l’année, même si ce dernier est bien plus varié dans ses histoires.