[Review VF] Hellboy & BPRD tome 7 : Le Retour D'effie Kolb

La série Hellboy & BPRD s’enrichit d’un nouvel album, avec un tome 7 qui regroupe plusieurs histoires. Le créateur de Hellboy, Mike Mignola, le scénarise, et s’entoure de quatre dessinateurs. Voyons ce que cet univers a encore à nous offrir.

Le titre de cet album, Le Retour d’Effie Kolb, ne fait référence qu’à une seule histoire de l’album, la première et la plus longue. En réalité, cinq histoires sont proposées, avec des dates de publication en fascicules US qui oscillent entre 2019 et 2020. Le recueil est sorti en décembre 2022 aux Etats-Unis, et Delcourt, réactif, nous en offre déjà la traduction. Ces récits, comme la plupart des récentes histoires de l’univers de Hellboy, se situent à différents moments du passé, et permettent de combler les trous qu’il y a entre les différents ouvrages déjà publiés.

Le Retour d’Effie Kolb est raconté sur deux chapitres, et sa trame se déroule dans les Appalaches, en 1967. Hellboy retourne voir une connaissance qui lui confie une mission. Il part alors traquer une sorcière avec l’aide d’une fille. L’ambiance est excellente, entre le fantastique et l’horreur. Le mystère qui plane le long des pages stimule notre curiosité, et la lecture. Cette histoire rappelle fortement le style de récit que l’on trouvait dans la série principale Hellboy, sauf que Mignola laisse la place aux dessins à Zach Howard qui s’en tire plutôt bien. Le trait un peu grossier est maîtrisé, et il a su s’approprier l’histoire pour la rendre convaincante.

Ceux qui connaissent bien Hellboy seront ravis de retrouver cette ambiance si particulière, fantastique et poétique, mais aussi des références à l’univers. Cette histoire est en fait la suite du récit L’Homme Tordu, et permet de savoir, des années plus tard, ce qu’il est advenu des personnages. Comme d’habitude dans cet univers, ces références ne sont pas contraignantes, et l’histoire peut se savourer sans n’avoir jamais lu d’autres Hellboy. D’ailleurs, le récit nous montre un Hellboy qui n’est pas accompagné du BPRD, ce qui tranche avec le titre de la série.

Le reste de l’album est dans la même veine. La deuxième histoire se nomme Une Longue Nuit à la gare de Goloski, et se déroule en 1967 en Russie. D’une durée d’un chapitre, il s’amuse à introduire un nouveau personnage faisant le lien entre Hellboy et Sir Edward Grey (Witchfinder). Les troisième et quatrième histoires sont très courtes. L’Envoyé se déroule en 1991 et fait encore référence à Edward Grey, tandis que L’Heure de sa mort se déroule en 1979 et a un lien avec La Bête de Vargu (tome précédent de la série). Enfin le cinquième et dernier récit est une histoire de fantôme se déroulant en 1992, et dont le titre est Le Club des 7 épouses.

Le BPRD est globalement peu présent dans ces histoires courtes, du coup, l’ambiance est très proche de la série Hellboy. Cette impression est renforcée par la présence de Mike Mignola au scénario qui arrive toujours à nous captiver avec ces récits courts fantastiques, mais aussi poétiques et avec un certain charme. Tout le talent de l’auteur est présent dans ce tome, même si j’aurais bien aimé le voir aussi aux dessins. Hormis Howard, les autres dessinateurs sont Matt Smith, Tiernen Trevallion et Adam Hughes. Ils sont tous très bons, avec parfois des styles assez différents, mais toujours intéressants. D’ailleurs, le sketchbook en bonus à la fin de l’album les concerne tous, et permet de les mettre en valeur.