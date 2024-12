[Review VF] Petits Contes Macabres

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit de Petits Contes Macabres, écrit et dessiné par Eric Powell, James Harren, Becky Cloonan et Mike Mignola. Il est sorti le 20 novembre pour 15,50 euros. Il contient le titre US Four Gathered on Chistmas Eve.

Cet album choral nous offre quatre récits grinçants, drôles ou encore terrifiants qui évoquent (et parfois invoquent !) des fantômes. Eric Powell pilote ce projet tandis que James Harren, Becky Cloonan et Mike Mignola le rejoignent à la manoeuvre.

PETITS CONTES MACABRES est un projet initié par Eric ED GEIN et THE GOON POWELL qui adore les histoires qui font peur et que l'on se raconte au coin du feu lorsqu'il gèle à pierre fendre dehors... Il a invité trois compagnons de jeu - et pas n'importe lesquels ! - à le rejoindre afin de réaliser un livre de petits contes horrifiques baignant dans une atmosphère victorienne qui les met en scène.

Eric Powell explique sa démarche en introduction : la tradition voulait qu’à Noël, on se retrouve au coin du feu pour se raconter des histoires de fantômes, comme le montrent les contes de Charles Dickens par exemple. L’auteur a eu l’idée d’en faire un album, et de se réunir avec d’autres auteurs. Il est donc rejoint par Mike Mignola, Becky Cloonan et James Harren. Du coup, l’album commence littéralement par ces trois auteurs qui débarquent chez Powell la veille de Noël. Sauf qu’il s’agit du Noël de 1843 ! Powell est au scénario et au dessin, et dépeint nos artistes dans une version victorienne.

Du coup, vous voyez le principe, chaque auteur va raconter une histoire. La première est écrite par Powell aussi, et dessinée par Harren. Elle rappelle celle du Château des étoiles d’Alex Alice, sauf que le vaisseau se dirige vers Mars, et qu’il est hanté ! La deuxième histoire est de Cloonan qui nous raconte une histoire assez classique de fantôme, mais la narration est efficace et bien réalisée. La troisième histoire est celle de Mignola. Outre le plaisir de le revoir au dessin, elle se veut une reprise du Jabberwocky de Lewis Carroll. Le poème issu de De l'autre côté du miroir a sa complexité, mais le récit a un second degré bienvenu. Enfin, la quatrième et dernière histoire est de Powell. Elle est assez terrifiante et très réussie.

L’album est donc une anthologie d’histoires très courtes, toutes très bonnes, même si d’une originalité toute relative. Il est de toute manière difficile de développer de nouveaux concepts en si peu de pages. La touche d’originalité se trouve plutôt entre les histoires. Powell s’amuse beaucoup à illustrer les intéractions entre les auteurs. Le ton est humoristique, et il s'amuse à associer des traits de caractère particuliers à chacun. Je ne connais pas les auteurs personnellement, donc il est difficile de savoir s’il est juste, mais leur portrait est très drôle.

Chaque auteur raconte son histoire comme il en a envie, la seule contrainte semblant être la longueur. Ils ont tous les magnifiques couleurs de Dave Stewart, sauf Powell qui garde son dessin gris. Si vous appréciez ces artistes, cet album est le cadeau de Noël parfait. Mon seul regret est qu’il soit vraiment fin, j’aurais bien aimé des histoires un peu plus étoffées. L’album se savoure comme une petite friandise composée de quatre très bons récits d’horreur, enrobés d’une couche d’humour très réussie. La lecture est vraiment un bon moment entre la peur et le rire.