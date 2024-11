[Review VF] Somna

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit du récit complet Somna, écrit et dessinée par Becky Cloonan et Tula Lotay. Il est sorti le 13 novembre pour 23,75 euros.

Ce thriller érotique de haute volée inaugure notre collaboration avec l'éditeur DSTLRY, mais aussi un format inhabituel pour une BD US. Becky Cloonan et Tula Lotay magnifient ce récit de Dark Fantasy féministe en travaillant à quatre mains.

Un village anglais en pleine période de chasse aux sorcières au 17e siècle. Ingrid y est mariée à Roland, le chef des inquisiteurs. Il est entièrement dévoué à sa cause et délaisse sa femme, frustrée de ne pas voir ses simples besoins assouvis. Chaque nuit, elle retrouve une forme fantomatique qui l'entraine dans une spirale érotique où elle apprend à trouver le plaisir, en dépit de la honte qui l'assaille au réveil.

Somna est un album assez particulier pour deux raisons. La première est son format, qui est le même que celui de Cosmic Detective, confirmant cette nouveauté pour Delcourt. La seule différence est que l’album a ici un signet. L’autre raison est qu’il marque l’arrivée des publications DSTLRY au sein du catalogue de l’éditeur français. Il s’agit d’un nouvel éditeur indépendant américain, créé en mai 2023 par d’anciens de Comixology. De grands noms des comics y sont associés, et nous découvrons ici le travail de Becky Cloonan et Tula Lotay.

Somna est un récit érotique focalisé sur le personnage d’Ingrid, et qui se déroule dans une époque où la chasse aux sorcières était menée. D’ailleurs, dès le début de l’album, une femme est accusée de sorcellerie par le mari d’Ingrid, qui est bailli, et brulée vive. Dans ce contexte, Ingrid fait des rêves d’un démon qui vient lui rendre visite la nuit pour assouvir ses désirs. Le livre va constamment être à la limite du fantastique, sans savoir vraiment si ce démon est réel ou s’il s’agit d’un fantasme d’Ingrid.

L’onirisme du récit est au début très bien défini. En effet, lorsque l’on est dans la réalité, les dessins sont de Cloonan, avec un trait précis, mais lorsque l’on passe au rêve, Lotay prend le relais et propose plus des peintures, avec des traits moins définis. Cette narration fonctionne très bien, et les dessins sont vraiment une grande réussite de l’album. Sur la fin, la séparation des dessins, et celle entre la réalité et le rêve, deviennent plus difficiles à discerner.

Du coup, que ce soit au niveau des dessins ou de la narration, tout concourt à offrir une excellent ambiance à l'album, et à offrir une histoire captivante. L’histoire en elle-même n’est pas peut-être follement originale, cette période sombre a déjà servi de base à plusieurs récits. Cependant, elle propose quelques bonnes idées, et l’album est bien construit et bien rythmé. Cette époque est notamment utilisée car elle est vraiment très peu favorable aux femmes. En plus de n’avoir aucun droit, le moindre écart pouvait les amener au bûcher. Le thème de l’érotisme rentre en opposition au désir des femmes qui n’avait pas l’autorisation de se montrer. L’album permet donc de traiter avec succès ce sentiment entre l’envie et la peur de l’assouvir, avec une vision intéressante de la sorcellerie.