[Review VF] Cosmic detective

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit du récit complet Cosmic detective, écrit par Matt Kindt et Jeff Lemire, et dessiné par David Rubin. Il est sorti le 13 novembre pour 23,75 euros.

Que se passerait-il si un Dieu était assassiné ? Et qui pourrait enquêter sur cette affaire peu banale ? Quand Jeff LEMIRE et Matt KINDT (BRZRKR) s'unissent pour créer et écrire un polar SF, avec David RUBÍN au dessin, le résultat est époustouflant !

Le meurtre d'un Dieu menace de déchirer le tissu spatio-temporel, qui est la base même de notre réalité. Notre Cosmic Détective essaye de résoudre l'affaire pour faire obstacle à une destruction totale. Mais les mystères sur lesquels il va enquêter et ce qu'il va découvrir seront-ils pires que le désastre qu'il tente d'éviter ? Et son esprit va-t-il vaciller sous les révélations auxquelles il doit faire face ?

Cosmic Detective a la particularité d’introduire un nouveau format d’album comics chez Delcourt. Pour être franc, l’objet se rapproche de ce que propose notamment Urban sur certaines de ses séries. La taille est équivalente aux grands formats comics, ce qui correspond chez Delcourt aux BRZRKR ou à La Maison des impies par exemple. Du moins pour la hauteur, l'album étant significativement plus large. Ce qui change aussi, c’est le dos rond et un vernis sélectif sur la couverture. L’ouvrage offre une impression de solide et de qualité. Il fait penser à du francobelge, et je pense que l’idée est, comme chez Urban, d’attirer d’autres lecteurs en se détachant de l’image du comics. Le faire avec Cosmic Detective a d’ailleurs du sens, puisqu’il s’agit d’un roman graphique qui n’est pas passé par une phase de prépublication en fascicules aux Etats-Unis.

Cet album est un polar de science-fiction qui va lorgner vers des atmosphères à la Blade Runner. Le détective que l’on suit est chargé d’enquêter sur des entités mystérieuses, des espèces de dieux. L’histoire commence avec la mort impossible d’un entre eux. La narration ne s’encombre pas de texte inutile et va droit au but. Du coup, au début de l’album, il y a tout à découvrir, et même si on ne comprend pas tout, la lecture est accrocheuse, car on a envie de mieux saisir ce qui se passe. Le récit vire rapidement vers le cosmique, et vers un bel hommage à Jack Kirby, à la fois dans certaines idées et dans les designs.

Le contrat du récit de science-fiction est donc respecté, puisqu'il propose de transposer dans un autre univers certaines questions bien réelles. En effet, Lemire et Kindt propose une réflexion sur les croyances et le sens de la vie. Sur la fin de l’histoire, les réponses arrivent, et avec elles, on comprend ce que les auteurs ont voulu nous raconter. Finalement, même si l’intrigue est loin d’être révolutionnaire, et ne vous fera pas tomber de votre chaise, elle reste cependant solide, et permet au véritable atout de ce récit de se déployer comme il le devrait : les dessins de Rubin.

Le dessinateur a clairement un style particulier, mais si vous n’y êtes pas allergique, vous allez vous en prendre plein les yeux. Ses constructions de planches sont audacieuses, et il semble vraiment se lâcher et se faire plaisir. Certaines inventions de l’histoire, par exemple un passage secret dans le coffre d’une voiture, donnent l’impression de n’être là uniquement pour nous offrir une gourmandise visuelle. Certaines doubles planches sont vraiment belles, et pas inutiles, elles permettent de faire respirer l’histoire, de donner un rythme et une très bonne ambiance.

Les contacts avec les entités cosmiques vont permettre au dessin de franchir encore une étape. Les couleurs vont être plus flashy, et le dessin plus psychédélique, tout en s’inspirant énormément de l'oeuvre de Kirby, donnant une ambiance très “comics”. La partie graphique est donc réussie, et est l’argument principal qui permet à ce récit complet de vraiment briller. D’ailleurs, les bonus nous dévoile quelques éléments de sa conception, et d’aller un peu loin dans cet univers. Bref, un bel album qui mérite votre attention.