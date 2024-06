[Review VF] Parker Girls

La review du jour est un titre proposé par Delcourt. Il s'agit de Parker Girls, écrit et dessiné par Terry Moore. Il est sorti le 19 juin pour 22,95 euros. Il contient les titres US Parker Girls #1-10.

Ce récit complet est un spin-off de la série Strangers in Paradise de Terry MOORE, qui se déroule dans le monde du crime organisé d'où vient Katchoo, l'une des héroïnes fétiches de l'auteur.

Darcy Parker et son organisation criminelle étaient les principales antagonistes de Strangers in Paradise. Avant même que débute cette série, Katchoo - l'une des protagonistes de SiP - faisait partie de l'organisation, en plus d'être la petite amie de Darcy pendant un certain temps. Mais tout finit par se payer un jour...

Strangers in Paradise est une excellente série qui ne ressemble à aucune autre. Sur presque 15 ans, Terry Moore a raconté une histoire mêlant romance, thriller, policier… Il s’agit probablement de l'œuvre de la vie de Moore, et il n’est pas étonnant qu’il ait envie d’y retourner. Après son retour pour les 25 ans, Parker Girls est un spin-off qui se déroule chronologiquement à la suite de Strangers in Paradise. Il faut connaître cet univers pour savoir ce que sont les Parker Girls. Il s’agit en gros d’un groupe d’espionnes, qui ont des passe-droits, et à qui on peut avoir recours. L’album démarre sur la mort d’une des leurs.

Le début de l’album nous montre deux histoires distinctes, qui vont se réunir, prendre du sens, se développer et se conclure. La narration est plutôt complexe, mais stimule la lecture. En tout cas, pour une première lecture dans l’univers de Strangers in Paradise, je pense qu’il faut s’accrocher, mais rien d’insurmontable. Il est toujours rafraîchissant d’avoir comme protagonistes des femmes. Les personnages sont d’ailleurs bien travaillés, avec leurs caractères.

Le mélange si particulier de Strangers in Paradise se retrouve ici. Si l’intrigue se veut dans le fond très sérieuse (on parle de meurtres, de vengeance, et de pouvoir), le ton de l’album sait rester léger, avec du second degré et ce qu’il faut d’humour. La lecture est donc toujours un plaisir. L’histoire ne s’étend en plus pas trop, avec une affaire bien menée, et une bonne conclusion. Il y a quelques éléments en suspens, mais c’est à la marge, et rien n’empêche Moore d’y retourner pour les développer plus tard.

Au niveau des dessins, le trait de Moore semble s’affiner avec le temps. Ses visages sont notamment très réussis, avec des yeux très finement détaillés. Il s’agit toujours de vrai noir et blanc, sans gris, ce qui rajoute une difficulté pour reconnaitre les personnages. Le dessin est suffisamment travaillé pour que ce ne soit pas un problème. La narration est aussi très bonne, avec certains passages sans aucune bulle de dialogue, mais parfaitement compréhensible. Le style de Moore semble être à son apogée.

Si cet album peut être lu sans connaître Strangers in Paradise, ce n’est pas la même chose quand on a dévoré et adoré la série de Terry Moore. Nous retrouvons ici quelques personnages déjà croisés, et même si elles sont loin d’être au centre de l’histoire, nous retrouvons Katchoo et Francine. Comme de vieilles amies, c’est toujours un plaisir de les revoir. Bref, si je ne conseillerais pas forcément de commencer l'œuvre de Terry Moore avec cet album, les habitués peuvent eux se jeter dessus, mais ils le savent sûrement déjà.