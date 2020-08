[VF] Sorties Comics de septembre 2020

Panini Comics



Au terme de la Seconde Guerre, l'Alliance avait repoussé la Horde sauvage et détruit la Porte des ténèbres. Elle avait ainsi brisé le lien entre Azeroth et Draenor, le monde des orcs. Mais deux ans plus tard, la Horde revient pour ravager à nouveau le monde de World of Warcraft... Après l'Ascension de la Horde et L'Heure des Ténèbres, Au-delà de la porte des Ténèbres est le dernier chapitre de l'histoire de l'Ancienne Horde. Les aficionados se délecteront des nombreuses références familières à des quêtes du jeu, et s'immergeront dans les superbes batailles qui animent la narration. Un roman qui enrichit encore le vaste univers de World of Warcraft en permettant de mieux comprendre le lore de Warcraft.

Prix : 8.9€