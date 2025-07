Mise à jour du calendrier des sorties

Du Panini, du Urban et du Delcourt

Le calendrier des sorties est un élément important de MDCU, et nous allons essayer de vous tenir informés lorsque de grosses mises à jour sont effectuées. En effet, les gros éditeurs annoncent souvent des vagues de sorties. C'était au tour d'Urban Comics de dévoiler toutes leurs sorties du dernier trimestre 2025. Tous les albums des mois d'octobre, novembre et décembre de l'éditeur sont désormais dans le calendrier.

Ce n'est pas tout, puisque même si Panini n'a pas encore donné sa checklist officielle, nous avons une idée assez précise de ce qui sortira chez l'éditeur pendant le mois de septembre. Les titres ont donc été rajoutés pour ce mois. Enfin Delcourt met sur son site ses sorties 2 mois en avance. Donc le mois d'août de l'éditeur est dans le calendrier ainsi que le début de septembre.