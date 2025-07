[Sorties Comics] Vendredi 04 Juillet

Urban Comics

Après les terribles événements des tomes précédents, la Terre et ses protecteurs mécaniques, les Autobots, pansent leurs blessures. De leur côté, les Decepticons préparent un plan plus diabolique que jamais maintenant que Starscream est hors d’état de nuire… Mais peut-on se débarrasser aussi facilement du digne successeur de Megatron ? Robert KIRKMAN et sa maison d’édition Skybound créent un précédent historique en choisissant Urban Comics comme partenaire de leur nouvel univers partagé : l’Energon Universe ! Avec la création de cet univers, le scénariste réalise un rêve d’enfant : créer un univers partagé cohérent et (enfin) passionnant entre Transformers et G.I. Joe, ses deux licences de jouets préférées.

Prix : 17€