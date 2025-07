Twitch du jeudi 03/07 : Squid Game, Ironheart, Doom Academy, Krypto et plus

Qui dit jeudi dit live Twitch ! Pour débuter ce nouveau live, nous commencerons par un nouveau numéro de notre rubrique Les numéros #1 de la VO. Nous parlerons de Trinity, Daughter of Wonder Woman, Krypto: The last dog of Krypton ou encore Bring on the Bad Guys. Nous continuerons avec un sujet hors comics : Notre avis sur la saison 3 de Squid Game qui vient tout juste de débarquer sur Netflix. Ensuite, nous passerons à notre cycle One World Under Doom avec, cette fois, un focus sur la série Doom Academy. Enfin, nous terminerons par donner notre avis sur la dernière série Disney/Marvel en date : Ironheart.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à demain 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/radiocoastcity, bonne journée à tous !

Pour rappel, Radio Coast City est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/radiocoastcity

Youtube : https://www.youtube.com/@RadioCoastCity

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/radiocoastcity