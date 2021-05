[VF] Sorties Comics de mai 2021

Hi Comics



Sélection officielle du FIBD 2021Eisner Award 2020 de la meilleure nouvelle sérieEisner Award 2020 du meilleur artiste numériqueLa saga SF acclamée par la critique continue!Prophètes et profits ne font qu'un... Après avoir révélé au monde l'alliance secrète entre la méga-corporation Lux et la religion dominante, Vess, Grix et tout leur équipage se réfugient dans une ceinture d'astéroïdes aux confins du système solaire. Mais d'autres menaces rôdent dans cette zone reculée et leur rencontre avec une dangereuse bande de pirates pourrait bien être leur dernier espoir de survie... ou causer leur perte. Ensemble, Grix et Vess vont devoir lutter pour leur vaisseau et leurs convictions, tandis qu'une nouvelle découverte vient bouleverser nos deux héroïnes. Et si la plus grande des révélations se trouvait en elles?Dans ce deuxième opus de leur série doublement récompensée aux Eisner Awards et nommée dans la sélection officielle du FIBD 2021, G. Willow Wilson (créatrice deMs. Marvel) et Christian Ward (Black Bolt,Machine Gun Wizards...) poursuivent l'exploration du lien qui unit Vess et Grix. Une transposition magistrale de nos préoccupations contemporaines dans un univers lointain et haut en couleurs.« De la SF grandiose, tout simplement. »ComicsBlog«UnStar Warspop-art, intelligent et féministe.»Publishers Weekly«Un space opera dynamique et riche de sens.»Syfy Wire«Invisible Kingdomest un récit de science-fiction surprenant, troublant, qui propose une approche politique de difficultés contemporaines, sous le vernis d'un cosmos étrange et crédible. Une oeuvre passionnante.»Top Comics

