[Sorties Comics] Mercredi 09 Juillet

Panini Comics

Créé par Stan Lee et Jack Kirby dans les années 1960, Galactus devient un adversaire emblématique des Quatre Fantastiques et autres héros Marvel. Accompagné de son hérault, le Silver Surfer, cette entité cosmique a pour seul objectif de se nourrir, peu importe le nombre de vies sacrifiées.

(Contient les épisodes US Fantastic Four (1961) 48-50, 175, 520, Super-Villain Classics (1983) 1, Silver Surfer (1987) 130, Galactus the Devourer (1999) 6, Mighty Thor (2011) 6, Silver Surfer (2014) 9-10, Thor (2020) 6 et Reckoning War: Trial of the Watcher (2022) 1, précédemment publiés dans MARVEL MUST-HAVE : FANTASTIC FOUR – VOICI VENIR GALACTUS, FANTASTIC FOUR : L'INTÉGRALE 1976, MARVEL : LES ORIGINES 3, BEST OF MARVEL : SILVER SURFER – DEMONS INTERIEURS, MARVEL OMNIBUS : FANTASTIC FOUR PAR WAID/WIERINGO, MARVEL DELUXE : MIGHTY THOR 1, MARVEL OMNIBUS : SILVER SURFER PAR DAN SLOTT, MARVEL DELUXE : THOR 1, 100% MARVEL : FANTASTIC FOUR 10 et MARVEL SELECT 30)

Prix : 27€