[Sorties Comics] Vendredi 11 Juillet

Urban Comics

Le jeune Damian Wayne a été élevé pour devenir l'héritier de la redoutable Ligue des Assassins – et ainsi marcher dans les pas de sa mère, Talia, et de la Tête de Démon elle-même, son grand-père Ra's al Ghul. Mais lorsque son père, Batman, le récupère, le jeune Robin découvre alors qu'il n'est qu'un « prince » parmi d'autres, précédé dans ce rôle par ses « frères » Nightwing, Red Hood et Red Robin... Lorsque Le Chevalier Noir est contraint de quitter la ville pour une affaire urgente et qu'une vague d'enlèvements survient à Gotham, Damian n'a d'autre choix que de se battre aux côtés de ses frères adoptifs et, ce faisant, à apprendre ce que le costume de Robin signifie vraiment !

Contenu vo : The Boy Wonder (#1-5)

Prix : 19.99€