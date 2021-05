[VF] Sélection MDCU de mai 2021

Sortie le 19 Mai 2021 chez Panini Comics

Brian Michael Bendis, Sam Humphries, Valerio Schiti, Paco Medina…



Peter Quill et Kitty Pryde ont dérobé le Vortex Noir… grosse erreur ! Voici leurs deux équipes engagées dans une course contre la montre : la moitié de la galaxie est à leurs trousses ! Contient les épisodes US Guardians of the Galaxy / X-Men: The Black Vortex Alpha et Omega, Guardians of the Galaxy (2013) 24-25, Legendary Star-Lord (2014) 9-11, All-New X-Men (2013) 38-39, Nova (2013) 28, Cyclops (2014) 12 et Captain Marvel (2014) 14, précédemment publiés dans MARVEL NOW! : GARDIENS DE LA GALAXIE / X-MEN – LE VORTEX NOIR 1-2.

Prix : 32€