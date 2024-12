MDCU : Quels sont les articles les plus lus de 2024 ?

Mois de décembre oblige, il est temps de faire le point sur l'année qui vient de s'écouler. Aussi, nous vous proposons aujourd'hui de faire un point sur les articles qui ont été les plus lus sur MDCU en 2024. Ces derniers peuvent être divisés en deux catégories : les articles propres à MDCU et les articles liés à l'actualité. Nous allons commencer par faire un point rapide sur la première catégorie.

Cette première catégorie nous permet de confirmer une fois encore ce que nous savons tous : les comics, c'est bien mais il est dur de s'y mettre. Ainsi, nous retrouvons, comme chaque année, la présence de dossiers commencer les comics dans le top de nos lectures avec, notamment, commencer les comics X-men (1er) ou commencer les comics Aquaman (4ème). Le récapitulatif des sorties est également un gand incontournable du site internet puisque six récapitulatifs sur douze se trouvent dans le top 30. C'est de cette manière que nous retrouvons, par exemple, les sorties comics de janvier 2024 (2ème).

A côté de cela, notre avis semble également vous intéresser puisque nous retrouvons de temps en temps la sélection de MDCU telle que la sélection MDCU de mai 2024 (24ème) ou encore la review du Dawn of Green Lantern (16ème), la review de Superman Lost (19ème) ou la review de Hellboy, édition spéciale 30e anniversaire (27ème).

Enfin, et dans un tout autre registre, on notera les présences de notre dossier les adaptations de comics prévus pour 2024 (7ème), notre point sur la série Daredevil intitulé La renaissance de Daredevil : Born again (18ème) ainsi que de la news annonçant le début des différents live Twitch (13ème).

Ceci étant dit, passons à présent aux news à proprement parler.

Une fois n'est pas coutume, ce n'est absolument pas le cinéma qui a régné en maître sur l'année 2024. En effet, cette année, seule une news concerne le 7ème art (et une seule concerne les séries TV). Pour le reste, c'est du full comics.

Pour le reste, on notera que la team Panini Comics / Marvel tient plus de la moitié du top 10 à elle-seule mais aussi que les deux premières news concernent des univers indépendants : la série TV The Boys et les Power Rangers. Enfin, DC a dû se contenter de trois news dans le top 10 mais est tout de même parvenu à en placer deux sur trois dans le top cinq.

Pour l'anecdote, notez également que LA grosse news qui a chamboulé la toile cette année (à savoir Robert Downey Jr qui signe pour revenir en Docteur Fatalis) n'est arrivé que 29ème chez nous. Rien de bien surprenant lorsque l'on sait qu'absolument toute la planète a couvert l'annonce.

Voici le classement :

The Boys : le showrunner dévoile de quel côté sera le Soldier Boy dans la saison 5 (1er des news, 3ème de MDCU)

Boom Studios annoncent la fin de Power Rangers (2ème des news, 5ème de MDCU)

Une suite pour The Nice House on the Lake de Tynion IV (3ème des news, 7ème de MDCU)

DC vs Marvel et The Age of Amalgam republiés en août (4ème des news, 8ème de MDCU)

Le futur de Wolverine se dévoile (5ème des news, 9ème de MDCU)

Récap des annonces Panini issues de leurs Big News (6ème des news, 12ème de MDCU)

Le titre Absolute Batman se dévoile en image (7ème des news, 14ème de MDCU)

Panini annonce ses Marvel poche de l'année (8ème des news, 15ème de MDCU)

Quatre Fantastiques : des noms et une date pour le film (9ème des news, 17ème de MDCU)

La relance des X-Men dévoilée (10ème des news, 19ème de MDCU)

Nous profitons également de cette news pour signaler que MDCU a également passé, cette année, la barre des 300 films référencés ainsi que celle des 8.000 épisodes ajoutés. Champagne !