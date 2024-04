[Review VF] Dawn of Green Lantern Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Dawn of Green Lantern Tome 1, écrit par Jeremy Adams, Phillip Kennedy Johnson et Alex Segura et dessiné par Xermanico, entre autre. Il sortira le 26 avril pour 24 euros. Il contient les titres US Green Lantern #1-6 + KNIGHT TERRORS: GREEN LANTERN #1-2.

Une vague de changement radical s'abat sur la galaxie. Les Gardiens de la planète OA ont disparu et en leur absence les Planètes Unies ont pris le contrôle du Corps des Green Lantern . Elles ont décreté le secteur 2814 - abritant la Terre - comme dangereux, et ont réaffecté leurs Gardiens à d'autres secteurs. mais la véritable motivation derrière cette mesure extrême demeure un mystère... Furieux de cet abandon de poste imposé, l'un des Green Lantern démissionne en signe de protestation et décide de retourner sur Terre !

Green Lantern est de retour. Tournée générale !

Retour des Green Lantern et retour de Hal Jordan version Dawn of. Nous retrouvons cette fois encore un Hal Jordan plus bas que terre qui va devoir, peu à peu, remettre de l'ordre dans sa vie. Si le principe en lui-même n'a rien de bien nouveau, les nouvelles idées, elles, foisonnent. Ceci est notamment possible grâce à l'approche de Jeremy Adams qui a la bonne idée de mettre en avant un Hal Jordan dépassé, qui ne vit pas avec son temps mais tout en respectant le personnage. Nous ne sommes pas dans un décalage forcé, exagéré, mais bien dans un décalage que le personnage subit et, dans un sens, que le personnage refuse d'admettre. Nous retrouvons donc un Hal Jordan dans une position de faiblesse mais, une fois encore, tout en restant fidèle à lui-même. Même chose pour les autres personnages principaux de l'univers qui ont une étiquette différente mais que nous reconnaissons dans les agissements et le comportement sans trop de problème.

Concernant la représentation de l'univers des Green Lantern , nous sommes dans un juste milieu. Nous sommes loin des guerres cosmiques de l'époque de Geoff Johns durant lesquelles nous pouvions voir des armées de Green Lantern sur cinquante planètes différentes. Ici, nous ne quittons pas la Terre (c'est un des fondements de ce nouveau scénario) mais tout en gardant l'idée de voyage spatiale, de regard tourné vers les étoiles. Un tome 1 qui se passe sur la Terre donc, oui, mais pas continuellement sur le plancher des vaches pour autant.

Pour le reste, les interludes sont un peu plus expéditifs mais restent divertissants. Les créations liées à l'anneau sont plutôt bien imaginées et se combinent bien avec les différentes menaces. Et bien sûr, nous avons apprécié la double planche spéciale Evil Dead (oui, oui, nous l'avons vue !).

Là-haut, j'avais un travail... des amis... une raison d'être.

Pour ce qui est de la partie graphique, elle est plutôt bonne et ce, malgré le nombre d'intervenants. Xermanico fait un travail remarquable sur les numéros principaux. C'est un véritable plaisir de découvrir chaque nouvelle planche. Une affirmation valable pour la colorisation qui est, elle aussi, assez incroyable. Rien que les scènes mettant en avant le ciel étoilé (ce qui n'est pas rare dans un comics Green Lantern ) sont à couper le souffle en terme de composition. Dans le même ordre d'idée, un bel effort a été réalisé au niveau du découpage et de la mise en scène. Plusieurs scènes sortent ainsi du lot comme celle avec les drônes de Sinestro . Ces quelques planches sont plutôt inventives et très prenantes. Enfin, on soulignera également le travail réalisé sur les covers qui est, également, de qualité.