Le futur de Wolverine se dévoile

Dans l'article d'hier, nous parlions rapidement de la nouvelle série Wolverine . Marvel a donné quelques détails sur la série, issue du relaunch From the Ashes. Elle sera écrite par Saladin Ahmed et dessinée par Martin Cóccolo. Le mutant griffu y embrassera son côté animal, puisqu'il décide, suite à la fin de Krakoa et de Sabretooth war, de vivre isolé du reste des mutants, mais aussi du reste de l'humanité.

Il se retrouve donc à vivre avec une meute de loup dans la nature sauvage canadienne. Cependant, comme il fait partie de l'équipe de la série Uncanny X-Men, Wolverine reviendra vite à la civilisation. C'est Diablo qui viendra le chercher, juste à temps pour faire face à un mystérieux nouveau méchant. Wolverine #1 sortira le 11 septembre.