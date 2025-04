Logan, Laura, Wade et Ellie réunis dans Wolverines and Deadpools

Il y a peu, nous vous dévoilions la fin de la série Weapon X-Men, passant d'un statut on going / série régulière à série limitée en cinq numéros. Une annonce qui sous-entendait également la fin de Wolverine et Deadpool en équipe. Mais comme on le dit si souvent, "pas de repos pour les braves" ! Aussi, Logan et Wade feront à nouveau équipe aux côtés de Laura et Ellie dans une toute nouvelle série limitée de trois numéros. Bien sûr, l'éditeur ne reprend pas l'équipe créative qui était derrière Weapon X-Men. Cette fois, nous retrouverons Cody Ziglar et Rogê Antônio.

Griffes et mutants. Mercenaires et grandes gueules. Wolverines et Deadpools ! Quoi de mieux que le Meilleur qui soit en équipe avec le Mercenaire à la grande gueule ? Et si on ajoutait les filles Ellie Camacho et Laura Kinney à la mission alors qu'elles affrontent un classique X-méchant ? Wolverines et Deadpools, baby !

Sortie le 2 juillet.