Marvel tease le numéro anniversaire Wolverine #400

Happy Birthday to you !

On le sait. Les numéros #1 et les numéros dits "anniversaire" se vendent bien. Sachant cela, il n'est pas surprenant de voir les éditeurs mettre en avant ces anniversaires et ce, quitte à jongler avec la numérotation.

Le dernier éditeur à s'être prêté à ce petit jeu est Marvel qui annonce Wolverine #400. Ou plutôt, qui annonce Wolverine #8 qui, historiquement parlant, est le numéro #400 (ndlr : ou comment assumer les relaunch mais uniquement lorsque c'est vraiment arrangeant). Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'éditeur sait comment donner envie. En effet, on nous promet un numéro avec "plusieurs apparitions et révélations clés qui définiront les aventures à venir de Logan ". Comment ? Par l'intermédiaire d'un "retour surprise qui surgit directement du passé de Wolverine et que personne ne verra venir".

A ce sujet, le scénariste Saladin Ahmed ajoute :

Un numéro anniversaire est toujours une bonne excuse pour faire des trucs de dingue en terme de révélations, et autant dire que nous avons pris ceci à coeur. Un vieil ennemi pousse le nouvel élève de Logan , le Wendigo, au bord du gouffre, Logan se retrouve finalement face à face avec l’entité cryptique connue sous le nom d’Adamantine, et une nouvelle révélation familiale stupéfiante plante les graines du prochain chapitre chaotique de la vie de Logan .

En bonus, le comics aura une histoire back-up écrit et dessiné par Daniel Warren Johnson. En voici une planche :

Wolverine #8 / Wolverine #400 sortira le 16 avril. Il s'agira d'un numéro over-sized pour public averti. Le numéro #9, quant à lui, est prévu pour le 14 mai et marquera un retour aux origines pour Wolverine puisqu'il sera... au Canada.