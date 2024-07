X-Men Origins : Wolverine - Retour sur un échec formateur

Après X-Men : l'Affrontement Final, la Fox cherche à développer son univers de super-héros au cinéma et décident de partir sur une série d’origin story en commençant par le personnage le plus populaire des films : Wolverine.

Après les troubles habituels de production, le film fait face à un problème plus inhabituel. Une grève des scénaristes sans précédent à Hollywood. L’écriture du film s’est donc arrêtée à un stade trop précoce pour que le script soit suffisamment fignolé, car la Fox aime l’argent et a continué le projet malgré tout. De plus, le film se fait pirater, et une version inachevée sans effets spéciaux, se répand sur Internet. Certains voient donc la catastrophe arriver, un mois avant la sortie en salles. Bref plein d’éléments n’ont pas spécialement aidé le film et si vous voulez en savoir plus sur ces déboires-là, vous pouvez cliquer ici (la vidéo est en anglais).

Bon on rentre dans le vif du sujet : le film n’est pas bon du tout. Mais pourquoi ? Et surtout, y a-t-il quelque chose à sauver ?

La scène d’introduction, racontant la première fois que James / Logan fait usage de ses griffes, illustre à peu près le reste du film. On passe trop vite sur ce qui pourrait être intéressant, donc les personnages n'ont jamais l'occasion de devenir attachant pour le spectateur, et le jeu d’acteur assez rigide et les dialogues qui sonnent faux et forcés ne viennent que renforcer ce détachement envers nos personnages principaux.

À peine a-t-on le temps de digérer une révélation familiale majeure, un meurtre et les pouvoirs mutants du jeune Wolverine que BAM, c’est fini ! On enchaîne cependant avec la meilleure séquence du film, le générique d’introduction, qui voit Jimmy et Victor au fil des décennies et des guerres, le tout articulé par des transitions savamment pensées, des ralentis plutôt stylés (et qui fonctionnent avec le nature de générique) et de l’exposition par la mise en scène qui explique parfaitement la descente aux enfers pour Victor et Logan qui tente tant bien que mal de retenir son frère et de rester à ses côtés.

Hop là, la séquence est finie, on repart sur un mauvais long métrage maintenant, on est pas venu ici pour s’amuser, ok ?

Pour ma propre santé mentale, je ne vais pas analyser tout le film scène par scène, mais plutôt en abordant les différents points qui ressortent après mon visionnage du film.

On commence par le moins important selon moi, les effets spéciaux, et l’aspect visuel global du film. Les effets numériques vont de moches à corrects et les incrustations sont quasiment toutes ratées. Si dans un meilleur film, ces aspects-là sont dommageable mais pas insurmontables, ceci n’est pas un meilleur film. Les scènes filmées sont fond vert sont immédiatement identifiables et brisent l’immersion. C’est d’autant plus dommage que les décors naturels sont plutôt bien utilisés, surtout dans les montagnes canadiennes qui prennent toute leur ampleur.

Rater les griffes, pouvoir iconique du personnage, est l’une des aberrations incompréhensibles de toute la production, seulement rivalisée selon moi, par la tête cauchemardesque du Professeur Xavier durant la séquence finale sur l’île de Stryker.

Dans le registre des points un peu plus futiles, le look de Wolverine est solide tout du long (bon toujours pas de costume, mais pour une fois ici, c’est plutôt logique puisqu’on est avant même l’amnésie de Logan ) et Hugh Jackman arbore sa meilleure crinière de toute ses incarnations du mutant canadien. Bon, Wade Wilson et Dent-de-Sabre sont quant à eux bien loin de leur look des comics, mais c'est un reproche que je ferai à la franchise cinématographique X-Men et pas seulement à ce film.

X-Men Origins : Wolverine n'est même pas à la hauteur de son titre ‘Origins’, puisque malgré des événements qui sont bel et bien les origines du personnage des films, le contenu proposé concernant le projet Arme X est bien mieux traité dans X-Men 2. L’aspect traumatique et horrifique de la transformation en squelette d’adamantium fonctionnait beaucoup mieux 6 ans avant ce film, donc sacré retour en arrière pour cette nouvelle version, qui en plus aurait pu beaucoup plus montrer l’évasion du complexe, on est là pour ça après tout !

Et le reste de l’origine que le film invente pour l’occasion est rempli de personnages inintéressants et réduits à leur pure fonction utilitariste dans le scénario, sans jamais être permis d’être des humains avec une personnalité. Les moments censés être touchants ou émotionnels ne fonctionnent jamais car les personnages sont trop peu développés ou trop peu présents pour en avoir quelque chose à faire, que ce soit les vieux fermiers ou bien la copine de Logan . Et ne comptez pas sur les dialogues pour sauver les personnages. Là aussi tout est réduit à servir de l’exposition mal amenée, et mal écrite de surcroît, les répliques ne pouvant même pas être sauvées par les quelques bons acteurs du film (Hugh Jackman, Liev Schreiber et Ryan Reynolds entre autres).

La mise en scène, malgré quelques moments sympas comme le générique d’introduction et certains plans de caméra agréables par-ci par là, reste plate voir ringarde. Des clichés qui sont trop facilement évitables sont quand même présents : des ralentis pas très bien utilisés, ne pas regarder des explosions qu’on vient de causer, des malentendus facilement résolus mais qui ne le sont pas et qui prennent donc un temps non négligeable à être résolus (l’exemple le plus flagrant est le combat contre le Blob).

La réalisation oscille entre molle et ringarde là où l’écriture paraît paresseuse et trop pressée pour dire quoi que ce soit. Une réalisation qui n’est absolument pas aidée par des scènes d’action, qui malgré des cascades assez cools, sont massacrées par des plans trop serrés et un montage qu’un épileptique pourrait considérer comme dangereux.

Avant de conclure sur le pire, petite parenthèse sur Wolverine lui-même. Il reste plutôt dans les clous de ce qu’il était auparavant, on peut sans doute dire merci aux films précédents de bien lui avoir déterminé une personnalité qu’ils n’ont pas pu ruiner pour garder une semblance de continuité dans la chronologie. Je n’ai pas grand chose à redire, ça fonctionne correctement au milieu d’une mer de médiocrité.

Le plus gros point négatif réside selon moi dans le clair manque d'intérêt dans le respect du matériau de base. Dent-de-Sabre devient le frère de Wolverine sans vraie raison, puisque la relation fraternelle aurait pu être remplacée par une relation amicale de longue date sans que cela change quoi que ce soit. On abreuve le film de personnages de la mythologie X-Men alors que le film n’a clairement pas le temps d’en faire quoi que ce soit, les jetant aussi vite qu’ils les ont récupérés. Emma Frost, elle vient, utilise ses pouvoirs pendant 2 minutes et on la lie au personnage de Silver Fox et paf, ça fait des Chocapics , elle repart sans servir à grand-chose. Scott Summers est également, et c’est la même chose. On pourrait faire sans lui, mais il est quand même là, avec une vision qui semble être thermique et non pas de commotion comme dans les comics, sans bien sûr servir à grand chose à part nous mener vers le professeur, mais là aussi j’aurais préféré ne pas le voir, j’aurai mieux dormi la nuit sans son horrible visage. Le Blob est à peine présent, tout comme Gambit , qui a été volé de tout son charisme et de son look, et dont les scènes d’action sont loin de faire honneur au personnage. La version de Deadpool est tellement rentrée dans l'infamie, que je ne m'attaderai pas trop sur son cas, afin de ne pas tirer sur l'ambulance qui a 15 ans maintenant. Je dirais simplement que c'est un des exemple les plus flagrants d'incrompréhension de personnage qu'une adaptation ait pu produire. La philosophie du film concernant ses personnages, c’est de prendre des mutants connus, leur nom et leur relative apparence, mal interpréter ou utiliser leur pouvoir pour peu de temps d’écran et ne plus les utiliser dès que la scène est finie.

C’est mauvais pour les néophytes et pour les fans des X-Men, on risque un infarctus.

Le bilan pour X-Men Origins : Wolverine n’est pas mitigé. Il n’est tout simplement pas bon. Mais le film n’aura pas produit que du mauvais. Ryan Reynolds en Deadpool , et son envie de retenter l’aventure avec Hugh Jackman provient de ce film. Le reboot de la franchise résulte de cet échec retentissant, et le personnage de Wolverine sera plutôt bien adapté dans les films suivants, notamment par crainte de revivre un deuxième échec de cette ampleur. La Fox, par miracle, a appris de certaines (et j'insiste bien sur le "certaines") de ses erreurs en allant dans une autre direction dans les années 2010.

Ce film a marché, trébuché, et s’est cassé la gueule pour que Deadpool & Wolverine puisse avoir l’occasion de courir. Est-ce que le nouveau long-métrage de Marvel Studios va profiter de cette chance pour offrir aux fans déçus une véritable occasion de voir ce duo iconique des comics au cinéma ?

Vous pouvez dès aujourd’hui vous rendre en salles pour vous faire votre propre idée !

Moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, le 31 juillet, pour une review de Deadpool & Wolverine pour discuter de tout cela !