Des détails sur la nouvelle série X-Factor

La relance des titres X-Men de cet été continue à se dévoiler. Comme vous le savez, il est prévu trois séries qui formeront la base du relaunch, accompagnées de six autres séries "satellites". Quelques informations plus détaillées ont été données sur trois de ces séries, mais aussi sur X-Force, et NYX et X-Men. Maintenant, c'est au tour de X-factor de se dévoiler un peu plus.

Il s'agira d'une équipe de mutants financée par le gouvernement américain, idée qui avait déjà été utilisée lors du relaunch des titres X en 1991. Les chefs seront Havok et Angel , et les membres Frenzy, Pyro et Feral, mais ce sera amené à changer. La série sera écrite par Mark Russell, connu pour ses comics satiriques, et dessinée par Bob Quinn (Knights of X). Le premier numéro aura une couverture de Greg Land, et sortira le 14 août.

Petite info bonus : la nouvelle série Wolverine , faisant partie du relaunch, arrivera en septembre.