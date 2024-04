3 nouvelles séries X-Men pour le relaunch

Comme vous le savez, les X-Men arrivent à la fin d'une ère, et leurs séries vont être relancées. Après le Krakoan Age (l'ère Krakoa ), place à From the Ashes (Depuis les cendres). Marvel avait déjà annoncé trois séries au coeur de ce relaunch, mais elles seront entourées de six autres. Et l'éditeur vient d'en révéler trois sur les six.

La première est X-Force dont Forge devrait être un personnage central. Comme il s'agit du mutant qui peut créer pratiquement n'importe quoi grâce à son esprit, l'idée derrière la série est qu'il a trouvé un problème avec le monde qu'il souhaite réparer. Pour ce faire, il réunit une équipe de mutants.

La deuxième se nomme NYX, et semble dans la même lignée que l'originale, sorti au début des années 2000, c'est-à-dire un groupe de mutants vivant à New York. Tom Brevoort expliquait que dans cette nouvelle ère des X-Men, il y avait une volonté de faire de nouveau interagir les mutants avec les humains. NYX permettrait d'exploiter cette idée.

Enfin la troisième est Phoenix. Elle concernera, vous vous en doutez, sûrement Jean Grey , qui a un rôle important dans Fall of X. Les trois dernières séries seront annoncées dans la semaine.