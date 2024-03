La relance des X-Men dévoilée !

From the ashes...

Ce n'était pas un secret, la franchise des X-Men allait avoir droit à un relaunch cet été, à la suite de la fin de l'ère Krakoa , après l'évènement Fall of X en cours de publication. On connait désormais les nouvelles séries qui prendront le relais et leurs équipes créatives, avec trois séries phares, et six autres annoncées dans la foulée.

La série X-Men sera reprise par le scénariste actuel d'Avengers, Jed MacKay, avec Ryan Stegman au dessin (Venom). Ce sera un pitch très classique qui verra Scott Summers diriger une nouvelle équipe pour aider les mutants dans le besoin.

Exceptionnal X-Men sera une nouvelle série par la scénariste Eve L. Ewing (Black Panther) et la dessinatrice Carmen Carnero (Captain America). Nous suivrons Kitty Pride qui tente de devenir barista et d'oublier son passé d'X-Woman, jusqu'à ce qu'elle tombe sur de jeunes mutants qui auront besoin d'elle pour les guider.

Et enfin, le retour de Gail Simone au scénario d'Uncanny X-Men, avec David Marquez au dessin. On y suivra principalement Gambit et Rogue qui reviennent à la Nouvelle-Orléans pour former une équipe de "héros hors-la-loi".

Les six autres titres annoncés n'ont pas encore d'équipes créatives attachées, mais les voici : Phoenix, X-Force, X-Factor, Storm, NYX et Wolverine .

Marvel a également dévoilé une bande annonce pour cette toute nouvelle ère !