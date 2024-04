La nouvelle série X-Force se dévoile

Tout juste après avoir teasé sur les réseaux sociaux hier, Marvel révèle plus de détails pour la nouvelle série X-Force en dévoilant l’équipe créative et la composition de cette équipe.

C’est donc Forge constatant que le monde est brisé, qui dirigera cette nouvelle équipe pour faire face à des menaces autour du monde sans demander la permission. Son équipe sera composée de Rachel Summers, Betsy Braddock, Sage, Surge, et Tank. L’équipe sera accompagnée à chaque fois d’un spécialiste adapté pour les différentes cibles de l’équipe. Pour cette première mission, ils seront accompagnés de Deadpool.



Cette nouvelle itération sera écrite par GEOFFREY THORNE (Green Lantern) et dessinée par MARCUS TO (Excalibur) qui promettent une X-force comme on n'en a jamais vu. Le premier numéro sortira le 31 juillet, avec des nouvelles informations aujourd’hui pour d’autres titres à venir.